Oficiales interrumpieron el trayecto de las estudiantinas de Guanajuato que llevaban grupos de turistas y, frente a ellos, los revisaron

Guanajuato.- La inspección que efectuaron policías preventivos de la capital el pasado fin de semana a integrantes de las estudiantinas de Guanajuato que operan en el centro histórico causó indignación. Integrantes de estas agrupaciones consideraron que hubo uso excesivo de la fuerza pública, equivocaron los protocolos y violentaron sus derechos humanos.

Además, no fue adecuado el horario en el que efectuaron la inspección ya que interrumpieron el trayecto de las estudiantinas de Guanajuato que llevaban grupos de turistas y, frente a los visitantes, los revisaron. Incluso sometieron a algunos contra la pared (esto se ve en imágenes que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó en su página oficial de Facebook).

“Equivocaron el protocolo. Se están violando un poco los derechos de los ciudadanos. Hubo exceso de fuerza de la autoridad. Era tan sencillo que esperaran a que acabaran el evento (…) llegaron interrumpiendo un evento público en donde la gente tiene esperar a que la autoridad haga disque su trabajo y esperar. Primero está la congruencia y ecuanimidad”.

Estudiantinas conocían el operativo

Y es que Manuel Amezquita reconoció que todas las estudiantinas si sabían del operativo y de que serían inspeccionados. Esto debido a que se han percatado de que algunos integrantes en ocasiones han portado manoplas y hasta algún arma blanca para defenderse.

Sin embargo, apuntó que se han hecho recomendaciones para que las guarden al momento de comenzar los recorridos y no las lleven para evitar algún percance y al término que tomen sus cosas.

Dijo que los músicos no ven mal que se haya hecho la revisión, lo que si reprueban es el exceso de uso de fuerza cuando no era necesario, el no respeto a sus derechos como personas y que no hayan sido “prudentes” para esperar a que concluyeran los recorridos y evitar propiciar una mala imagen frente a los turistas.

Amezquita comentó que, hasta donde sabe, el operativo de revisión a estudiantinas continuará. No obstante, anticipó que él no permitirá que a los integrantes de su agrupación los traten de la misma manera. Incluso señaló que les ha dicho: “No se dejen tomar fotos, ni revisar mientras hacen la Callejoneada”. La autoridad policial tendrá que esperar a que los visitantes se hayan retirado.

Advirtió que si los elementos de seguridad durante los operativos continúan violentando los derechos humanos de los músicos, obligando por la fuerza a una revisión y haciéndolos ver como delincuentes, entonces tomaran otras acciones.