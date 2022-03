Secretaría de Finanzas

1.- Las cuentas

Víctor Zanella

Para el momento político y económico que se vive, inclusive con repercusiones de la actividad bélica en Europa, ha resultado de una enorme relevancia la Junta de Enlace en Materia Financiera entre los 46 Ayuntamientos y el Congreso del Estado, con participación también de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, pidió a los alcaldes involucrarse en los trabajos. Habrá que planear ya 2023 y no esperar a octubre, como les recordó el diputado Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda, que además vehiculizó una buena: en materia de Derecho de Alumbrado Público (DAP), tras reformas legales y cambios tecnológicos los municipios han ido remontando el déficit que se tenía en el costo de la energía eléctrica, de 367 millones de pesos a 42 millones, la cifra más baja desde 2019 e inclusive nueve municipios ya lograron superávit. La pata de palo -se avisó-, sigue siendo la cobranza de predial, tanto en montos recaudados como en el análisis del modelo de tasado.

A partir de este año, los Ayuntamiento estarán obligados a transparentar en una plataforma del Congreso del Estado sus egresos y deberán subir la información “al momento”. La práctica mejorará la fiscalización del propio Poder Legislativo. Veremos si los municipios responden con diligencia, porque en la plataforma de sus obligaciones de transparencia normales, ni están al día ni reportan lo que deben, en la mayoría de los casos. Por eso el IACIP los anda correteando.

2.- La que se viene

Javier Mendoza Márquez

Será de una gran ingenuidad política que el alcalde de Celaya y su equipo, no visualicen que en el proceso de consulta que lleva para la designación de delegados municipales habrá intervención de intereses partidarios y de grupos, por lo que será necesario desarrollar todo un proceso electivo que garantice elecciones limpias, pero sobre todo evite conflictos en las comunidades

Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de La Cajetera, sin duda ha impregnado de democracia un procedimiento que, bien a bien, le correspondía por ley zanjar a él por medios menos escabrosos que la elección directa en las comunidades. Sin embargo, la experiencia en otros municipios donde la idea “ya corrió” debe ponerle en alerta y lograr que el proceso no rompa la tranquilidad social en las comunidades, con instrumentos, a la mano, para solucionar los conflictos “poselectorales” que podrían surgir. Eso sin olvidar que también hay riesgo de que haya intervención de la delincuencia organizada. Vea usted si no, en las 66 comunidades rurales del municipio se registraron 167 fórmulas de delegados y subdelegados. En lugares como San Juan de la Vega se registraron siete candidatos y en San Miguel Octopan, cinco, lo que anticipa calor electoral. Cuando la autoridad municipal además la hace de árbitro electoral, pone en prenda su credibilidad, amén de que es quien tiene en sus manos las fuerzas de seguridad, un coctel político que debe manejarse con la mayor de las mesuras en la zona rural. Y si por ahorrarse unos pesos, no se puso en manos de los expertos (IEEG o INE) el proceso, lo barato puede salir muy caro. Ojalá no sea así.

3.- Advertencia

Francisco García León

Buena la ha hecho el director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), Francisco García León, al dar a conocer que hay municipios donde los organismos operadores del agua apenas y si cubren el abasto del vital líquido a menos del 20 por ciento de la población y que en algunos casos, hasta 80 por ciento del abasto pasa por manos de comités del agua, de autogestión, donde se cobra y se reparte el elemental, lo que genera, por añadidura cotos de poder.

La revelación del funcionario, hecha en una reunión ante los alcaldes de la entidad, ayer, ha sido meditada y medida. Es más que un jalón de orejas a los ediles, que dejan en manos de otros una tarea que es de supervisión esencial para los Ayuntamientos.

Francisco García León, al poner el dedo en la llaga y advertir a los ediles que se están generando problemas políticos, sociales y económicos por esa mala gestión del agua, puso en la mesa un problema que debe atenderse, más ahora que el abasto de agua para Guanajuato está en la agenda nacional.

De la Valija. Sí pero no

Álvar Cabeza de Vaca

Para todos aquellos que querían y deseaban que todos los elementos de las fuerzas policiacas estando francos se fajen sus armas de cargo, el mero jefe en la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, que respalda la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego para que los policías estén armados en su descanso para su defensa, advirtió que existe un ligero detalle: no se tienen suficientes armas para aplicar la estrategia.

Los asesores del gobierno estatal definieron un proyecto sin tomar en cuenta los referentes fundamentales para echarlo andar y pusieron al jefe del Ejecutivo estatal por delante. Entonces ¿qué estudio hizo el secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca para respaldar la propuesta? Al tantómetro no es posible trabajar. Y los estados de fuerza, total de armamento, municiones, equipo y materiales ¿dónde quedaron, señor secretario?

José Ricardo Ortiz Gutiérrez

Asombró a entendidos de la Administración Pública que el arquitecto, al primer movimiento hecho por el Ayuntamiento 2021- 2024, hizo sus precisiones tras de que sólo se aprobó el informe de entrega-recepción enviado a la Auditoría Superior del Estado (ASEG); o sea, el “estado que guardaba” la administración municipal de Irapuato hasta el 9 de octubre de 2021 (la pasada), donde hallaron un sorpresivo adeudo fiscal de 400 millones de pesos y la “desaparición” reportada de 19 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dinero que aún no se encuentra y está en lista nacional, no se olvida que en esto último, en julio del 2021 se realizó la notificación de las omisiones derivadas del proceso de fiscalización al aún alcalde.

José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal panista de Irapuato durante tres trienios: 2003- 2006 y dos periodos continuos 2015-2021, es cuestionado porque tras una revisión de lo hecho en los últimos años, el Ayuntamiento desvela que faltan recursos, pues no se cubrieron compromisos fiscales al SAT y al IMSS. Por medio de un video, corrido ayer por redes y medios de comunicación, asegura que dejó finanzas sanas y sólidas y al cierre del ejercicio “quedaron disponibles 167 millones de pesos”. Pues ahí está el detalle, dijera el “mimo” de la gabardina, porque de lo único que se está hablando es del estado de la administración pasada hasta el 9 de octubre del 2021. El cierre del ejercicio fiscal 2021 fue en diciembre pasado; revisión que aún no entrega el ducho tesorero municipal. Hasta entonces se sabrá si hubo remanente o los disponibles. Pendientes, también por aclarar en la administración de Ricardo Ortiz: 7 millones de pesos al estadio Sergio León Chávez y 20 millones más que debió de cobrar.

