Las ciclovías son muy populares en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón.- Cuando se abre la posibilidad que el Buen Fin se adelante para octubre o se mantenga en noviembre, parte del sector comercial señala que este programa no es para todos.

Y es que el comercio en pequeño no genera altos beneficios, menos ahora cuando no se cuenta con saldos, ya que todos los productos son nuevos al no haber ventas.

César Suárez Garnica de frutería ‘El Mayorista’ y Alan Rodríguez, de zapatería ‘Armandos’, fueron enfáticos que en estos entornos no tiene impacto el Buen Fin, pues las frutas y verduras dependen más de la temporada de producción, en tanto en el caso de los tenis, resulta ser un año atípico porque no hay nada de saldos, este año prácticamente todo es completamente nuevo.

“Este programa del Buen Fin es en realidad para las grandes empresas o comercios grandes, no para los pequeños, a nosotros no nos dejaría en realidad ganancias, aunque hay quienes han aplicado en algún momento descuentos del 20 a 30% en productos que originalmente tenían precio elevado, no estamos en posibilidad de hacerlo igual, aquí se busca ganancia”, expuso Alan Rodríguez.

Se preparan reabrir

Propietarios de palapas o espacios para eventos sociales y grupales se preparan para reabrir lugares, aunque no será con capacidad completa, sino para mantener la sana distancia.

Idalia Jazmín Marguía Cantú, directora de Desarrollo Económico y Turismo de San Francisco, comunicó que se han abierto cursos de apoyo a diferentes sectores económicos a fin de mantenerlos activos en la reapertura posterior al aislamiento total.