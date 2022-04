Con el rechazo de Noroña y otros legisladores, falló la petición para que “Las Batallas de Celaya” fueran inscritas en la Cámara de Diputados

Luz Zárate

Celaya.- Con el voto en contra del diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, y de otros 14 diputados de la Comisión de Defensa Nacional, la iniciativa de inscribir en letras de oro “Batallas de Celaya 1915” en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados fue rechazada.

La iniciativa fue impulsada por la diputada panista, Saraí Núñez Cerón, misma que fue solicitada por el Ayuntamiento celayense desde el año pasado, y la cual fue criticada por Fernández Noroña en la sesión de la comisión efectuada el pasado miércoles, en donde se puso a votación de los legisladores.

La diputada Núñez Cerón mencionó que las batallas de Celaya fueron un acontecimiento que se suscitó del 6 al 15 de abril de 1915 que fue un parteaguas en el devenir de la vida nacional y que dio paso a la Constitución de 1917 .

Sin embargo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, calificó la propuesta como: “lo que sigue de pobre como para que vaya al muro de honor de la Cámara de Diputados”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña. Foto: Especial

“Estudien la historia de Celaya”

Según Fernández Noroña, la población no vería bien que se apoye a Álvaro Obregón.

“Como acabamos de escuchar es una petición del Cabildo de Celaya, y la argumentación es lo que sigue de pobre como para que vaya a los muros de honor de la Cámara de Diputados. Me parece un exceso, es inconcebible, que además realcemos a Obregón, que ganó militarmente sobre el queridísimo general Francisco Villa. Si le preguntáramos al pueblo: ‘¿A quién quieres más, a Obregón o a Villa?’, dirían que a Villa y a Zapata de pasadita. En resumen: no hay razón para poner en los muros de honor las Batallas de Celaya”, afirmó Noroña.

Y además pidió a los integrantes del Ayuntamiento de Celaya que se pongan a estudiar la historia del municipio, para que planteen algún acontecimiento más interesante.

“Yo digo que es un exceso y aunque es una opinión, me parece una opinión desafortunada. Por lo tanto anunció mi decisión de votar en contra, con todo el reconocimiento que le tengo a Obregón, con toda la valía que tienen las batallas de Celaya, a mí me parece que el Cabildo de Celaya podría ponerse a estudiar historia y ver algún acontecimiento, si lo que quiere es reivindicar la importancia del lugar, pensar un poquito más y no plantear las batallas de Celaya”, señaló el legislador.

Defienden la propuesta desde Celaya

El Cronista de la Ciudad, Fernando Amate, lamentó los argumentos del legislador y explicó que las batallas de Celaya fueron encuentros decisivos para la Revolución Mexicana, y midieron las fuerzas entre la División del Norte, encabezada por Pancho Villa, contra las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón, que tuvieron lugar del 6 al 15 de abril de 1915.

El cronista aseguró que seguirá impulsando la iniciativa.

Por su parte, la diputada federal por el Distrito 12, Saraí Núñez Cerón, señaló que Fernández Noroña, con su voto en contra, restó importancia y relevancia a la historia de Celaya.

“Noroña, a nombre de la 4T, dice que las batallas de Celaya no merecen un lugar en el muro del recinto legislativo. La batalla donde se decidió el curso de la Revolución Mexicana no es relevante para el país. No se trata de si nos gusta o no, a nadie le gustan o le agradan las batallas. Hoy con su voto en contra le quitan su lugar a las batallas que en 1915 definieron el rumbo del país a uno de instituciones, y que trazó la ruta para consolidar la Constitución de 1917”, señaló Núñez Cerón.

La votación para inscribir “Las Batallas de Celaya” en la Cámara de Diputados fue rechazada por 15 votos en contra por 10 a favor. Foto: Especial

El diputado Ricardo Villareal lamentó que Fernández Noroña haya votado en contra y que haya tomado el tema como una cuestión política.

“Desafortunadamente el diputado Fernández Noroña lo tomo de manera política y creo que esos temas no deben ser políticos, ni tomar ideologías, y en mi opinión además es una manera muy grosera, porque insulta al Ayuntamiento de Celaya. No son las formas del debate parlamentario”, mencionó.

Javier Mendoza afirma que continuará con la iniciativa

Al respecto, el alcalde Javier Mendoza señaló que se seguirá impulsando esta iniciativa, ya que Celaya merece que el nombre de sus batallas estén inscritas en oro.

“Lamentablemente hubo algunas voces, una en lo particular que ustedes ya saben quién, que fue quien más se opuso, privilegiando la lucha que se dio por causas sociales en contra de las causas institucionales, que fue lo que nos echó para abajo eso, que finalmente ellos tenían la mayoría. Celaya merece que tenga sus letras de oro en el Congreso. Las batallas de Celaya fueron las batallas donde realmente se consumó la Constitución Mexicana”, indicó Mendoza.

Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya. Foto: Martín Rodríguez

Respecto a los señalamientos del diputado petista, el presidente municipal dijo que “son opiniones absurdas, con más fondo político que otra cosa”.

“Es lamentable, hoy tenemos que ser más institucionales… vamos a insistir porque Celaya lo merece y ese evento histórico lo merece más”, concluyó Mendoza Márquez.

