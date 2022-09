En ‘Las Ahogadas de Chars’ la especialidad son las tortas ahogadas y el chicharrón norteño, traído desde Nuevo León

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- La crisis ocasionada por el COVID-19 dejó muchos estragos en negocios de todos los tamaños y giros en Guanajuato capital. Sin embargo, hay quienes aún en escenarios desalentadores no sólo ven oportunidades, sino que las aprovechan para darle la vuelta a la situación y obtener resultados positivos.

Es el caso de Candy Rivera y Carlos Abraham Alfaro Huizar. Ellos, junto con sus dos hijos, emprendieron el negocio ‘Las Ahogadas de Chars’. En él venden tortas ahogadas de chamorro, guacamayas, tacos de chicharrón norteño, baguettes, sopes, gorditas, cebadina, cerveza y mezcal.

Se trata de uno de los 272 mil 543 negocios activos en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que publica el INEGI, correspondiente al mes de mayo de 2022, y uno de los 8 mil en Guanajuato capital.

“El concepto no es nada más por la torta ahogada, sino que, en México, ahogamos todo, los caldos, la comida, y hasta ahogamos las penas”, comentó Carlos Abraham, en una charla para Correo sobre la creación del negocio.

No te pierdas: Guanajuato: vecinos del Manantial piden ayuda para controlar jauría de perros

Foto: Alejandro Sandoval

Deleitarán tu paladar

En ‘Las Ahogadas de Chars’, ubicado en el acceso a la colonia Burócrata, junto al taller Cachorro, la especialidad son las tortas ahogadas y el chicharrón norteño, traído desde Nuevo León. La torta más barata está en 15 pesos.

“Nuestro platillo más barato, que me encanta mucho y que me hacía mi abuelita, es la torta de frijol con queso y vinagre. Tenemos la torta Chars con jamón, crema, un cuerito y un chile entero, está riquísima esa, la torta más barata está en 15 pesos y nuestro producto ‘más caro’ por así decirlo está en 200 pesos que es el molcajete para compartir de chicharrón norteño”, comentó.

La torta ahogada está en 65 pesos y la media ahogada en 40, por lo que el recurso no es una limitante para visitar el lugar.

“Yo creo que en Guanajuato capital, no sé si yo dé la torta más barata, pero sí está entre las más baratas porque yo ya no encuentro lugar que dé una torta en 15 pesos”, añadió.

Te puede interesar: Suspenden desfile en Guanajuato capital porque alumnos no tenían uniforme

Foto: Alejandro Sandoval

Le ponen variedad a la cocina

Candy Rivera, quien ha trabajado para que cada alimento que se ofrezca sea de la más alta calidad, comentó que hay otros platillos como los sopes con algunos guisados, gorditas, quesadillas fritas en aceite, baguettes, y las tortas tradicionales, opciones para todos los gustos.

En cuanto al mezcal artesanal, es marca propia, ‘Cueva de Alfaro’, de maguey salmiana que es endémico del estado de Guanajuato.

Para elaborar un litro de este mezcal, se ocupan 40 piñas de magueyes de 20 años de antigüedad.

De acuerdo con Candy Rivera, tienen clientes que desayunan o comen en el lugar, y trabajan en su computadora, dos o tres horas, porque hay internet gratis y les inspira el espacio para hacer home office.

En el establecimiento hay letreros con frases que sus propietarios han leído en libros de Jorge Ibargüengoitia y de historia o artistas como Frida Kahlo.

Entre ellas están: ‘A todo se acostumbra uno, menos a no comer”, “A veces hay que olvidar lo que sientes para recordar lo que mereces”, y “Yo le duro lo que usted me cuide, lo trato como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre”, entre otros.

En una pantalla se proyecta una galería de fotos antiguas de Guanajuato capital y hay una imagen de Kahlo, que pidió poner Candy Rivera como un tributo a la pintora mexicana.

Ver más: Ayuntamiento de Guanajuato niega renovación de permiso de mobiliario

Foto: Alejandro Sandoval

Guanajuato mantiene sus negocios

Guanajuato se ubicó en la sexta posición en el ranking nacional con la mayor cantidad de unidades de negocios registradas, por debajo de Veracruz (326 mil 721) y por encima de Michoacán (260 mil 135).

Las micro y pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y generan el 73% del empleo.

Debido a la llegada del COVID-19, muchos restaurantes tuvieron que cerrar y otros vieron la manera de adaptarse a la nueva normalidad con servicios de entrega a domicilio.

Foto: Alejandro Sandoval

De la misma manera, muchas personas y familias, al explorar cómo abrir un nuevo negocio, se han puesto a hacer comida casera y venderla en redes sociales o aplicaciones para enviar a domicilio.

Una de las ventajas de este tipo de emprendimiento es que usted puede iniciarlo desde casa.

EZM

Lee también: