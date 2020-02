Las Águilas no logran superar al Guatemala

Agencias

Ciudad de México.- Las Águilas del América no lograron pasar del empate 1-1 ante Comunicaciones de Guatemala, rescataron el juego en un duelo que estuvo lleno de patadas y forcejeo, donde por poco salen perjudicadas por el 1-0 local.

Se jugaba el minuto 81, cuando Gerardo Gordillo hizo estallar el inmueble guatemalteco con el tanto de la ventaja.

El futbolista local se levantó en el corazón del área y aprovechó que el arquero americanista no salió a cortar el centro para mandar la redonda al fondo de las redes visitantes.

América estaba herido y se lanzó en busca de la igualada y lo consiguió al minuto 89, cuando Sebastián Córdova aprovechó un rechace del arquero tras un disparo de larga distancia, para emparejar las acciones y un regreso más tranquilo para los amarillos.

Al término del cotejo, el estratega americanista lamentó el arbitraje que se dio en el duelo, pues consideró que no les marcaron dos penaltis a favor, y le perdonaron una expulsión al rival.

“No nos marcaron dos penaltis claros, no había dudas. Debimos haber ganado el partido. Si el arbitraje hubiera sido un poco justo, el partido era tranquilo”, presumió el ‘Piojo’.

El timonel mexicano aceptó que no fue un juego sencillo. “Lo dije desde antes. No era tan fácil, ellos se matan. Ahora en nuestra casa esperamos un arbitraje bueno, no a nuestro favor, bueno y con eso basta”.