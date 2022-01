LAS 17 PLATAFORMAS A LA ESPERA DE LA REFORMA

AL CORTE. A propósito de taxis ejecutivos, a un mes del regreso de los diputados locales al periodo ordinario de sesiones, podemos echar un vistazo a la situación de las plataformas registradas ante la autoridad de empresas que prestan este servicio.

EL CONTEO. Actualmente, la Secretaría de Gobierno del estado tiene registradas 17 plataformas tecnológicas de servicio ejecutivo de taxi que quedarán sin efecto una vez que se apruebe la reforma legal propuesta por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que admite que la autoridad no puede regular este servicio.

DE CHILE Y DE DULCE. De acuerdo al listado proporcionado por la autoridad estatal, aquí se incluyen Oroser, Servicio Ejecutivo Salmantino, Ikoriko, Ejecutivo Express Línea Dorada, Taxi Caller Nordic AB, Confort Premier, Flash Ejecutivo, Servicio Ejecutivo Platinum Celaya, Express Premier App, Plus Ejecutivo Celaya, Esquema de Servicio Web Rest, GopPlus, Rt Ejecutivo. Servicio Ejecutivo Línea Dorada, PickMe App y Wigo.

DE FACTO. Según la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García, una vez que se apruebe la reforma propuesta por el Ejecutivo, ese listado dejará de tener sentido simple y sencillamente porque cualquier empresa o particular que solicite un amparo como el que ganó Uber que le dice a la autoridad que no puede regular ese servicio, obtendrá el mismo beneficio.

FUERA DE LA LEY. Por cierto, empresas como Didi, una de las marcas más posicionadas a nivel mundial en transporte y comida a domicilio y que incluso tiene una aplicación en el estado no cuenta con permiso porque no cumple con lo estipulado en la Ley de Inversión Extranjera.

NUEVAS ERA. El caso de Uber es distinto porque esta empresa sí tiene una filial en el país que cumple como empresa nacional. Este negocio se transformará en un par de meses más cuando se apruebe la ley propuesta por el poder ejecutivo para adaptarse a las nuevas circunstancias.

LA DEL ESTRIBO…

Luis Andrés Álvarez Aranda fue electo el pasado viernes oficialmente como dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en León, con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, el dirigente nacional de los naranjas.

Álvarez Aranda, expriista, dos veces excandidato a diputado federal es la apuesta de este partido para ayudar a romper el bipartidismo en esta ciudad que ahora protagonizan PAN y Morena.

No será fácil porque el electorado leonés se ha mostrado resistente a nuevas opciones y la amalgama de los naranjas no ha sido sencilla.

Porque en ella convergen lo mismo expriistas como Álvarez Aranda, que activistas de la diversidad sexual como Juan Pablo Delgado, o exoperativos de Coparmex con más tinte anti lopezobradorista que antipanista como la diputada Dessiré Angel o militantes de izquierda que están lejos de abominar al propio presidente de la República como el dirigente Rodrigo González.

Rodrigo González por ejemplo aun no deja cerrar la herida que le causó no haber llegado a la curul por temas de paridad y se sabe que no tiene buena sintonía con la nueva camada que integra MC.

Uno de los retos de MC será definirse como un perfil de contrapeso, lejos de la rijosidad de Morena pero con pinta de ser buena opción ante el desgaste natural del panismo en el gobierno.

TAXIS EJECUTIVOS: EL CONTROL OFICIAL EN VÍAS DE EXTINCIÓN

Hace casi 20 años se armó un tremendo escándalo por una convocatoria para entregar menos de mil concesiones para taxis en el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks, cuando Juan Manuel Oliva era secretario.

Hoy, estamos en el umbral de una nueva reforma que liberará el servicio de taxis del control público. Dos décadas en las que el negocio ha cambiado totalmente su rostro y ha dejado de ser un instrumento de control y vinculación política.

Hace cinco años la irrupción del servicio de taxis ejecutivos en el estado modificaba apenas a unos meses de entrar en vigor la ley de Movilidad, una nueva dinámica en la prestación de ese servicio y la operación de grupos políticos vinculados a ellos.

El gobierno del estado a través de la Dirección de Transporte, decretaba que mil 600 permisos en todo el estado para este tipo de unidades era suficiente. En los próximos meses se entregarán los últimos permisos y hasta nuevo aviso.

Pero que el gobierno estatal haya cerrado ese changarro como se dice coloquialmente, no significaba que se hubiese erradicado la simulación que distinguía la operación del servicio ejecutivo en el estado.

Hace unos años, Uber, una de las plataformas más populares en el mundo de taxis ejecutivos absorbía toda la polémica, merced de una agresiva campaña publicitaria.

En algún momento, parecía no existir otra marca que prestara ese servicio. Uber fue el eje de los cuestionamientos y protestas de grupos de taxistas tradicionales, del propio gobierno y de otros grupos de interés.

Y mientras, esta empresa estaba en el ojo del huracán, otros aprovechaban el río revuelto y avanzaban en sus planes. Mucho se habló por ejemplo en los tiempos de la cacería contra Uber de los taxis ejecutivos que sin permiso, se prestaban ya en León meses antes de la aprobación de la famosa ley.

Fue el caso de Taxitel, la empresa del poderoso transportista Fernando García Murguía que antes de que la dichosa ley fuera una realidad. Taxis ejecutivos de esta empresa ya circulaban en la ciudad desde meses atrás.

Antes de la entrada en vigor de la ley de movilidad, operaban y con la aplicación de la ley, reforzaron su ingreso al mercado.

Y justo ahora, es Uber la empresa que otra vez, ha roto el estado de cosas que reinaba hasta hace unos meses al ganar un amparo que advierte que el servicio de taxis ejecutivos es de carácter privado y no puede ser regulado por el estado.

ENERO 2022, PERFILA COMO EL MES CON MÁS CONTAGIOS

Solo para dimensionar la capacidad de contagio que tiene la nueva variante de covid-19, Ómicron (causante del disparo de casos en esta cuarta ola), los datos duros al corte de ayer de la Secretaría de Salud del estado decían que en 16 días se habían registrado 15 mil 644 casos positivos de covid mientras que en enero de 2021, mes con más contagios hasta ahora en la pandemia, la contabilidad llegó a 24 mil 232.

Hace un año, el promedio de contagios fue de 781 al día mientras que hasta ahora, llega a 977. El punto es que los expertos, como el doctor Alejandro Macías, vaticinan que faltan todavía al menos tres semanas de un embate de covid-19 en esos niveles e incluso recomienda que las escuelas deberían dar marcha atrás al regreso presencial a clases y mantenerse en el modo virtual.

Sin que sea una instrucción de la autoridad, la mayoría de las instituciones públicas y privadas han decidido actuar con prudencia y ya dieron marcha atrás al retorno autorizado.

Afortunadamente, pese al crecimiento exponencial de los contagios, ni las hospitalizaciones ni las defunciones han crecido en la misma proporción. Aunque algunos nosocomios ya estaban casi al tope hace unos días, el promedio global es de 21.6% del total de camas disponibles para pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas.

En el caso de las defunciones, el promedio en enero 2021 fue de 78 defunciones diarias (2 mil 483 en total) y ahora va en 13 (220 en 16 días) hasta el momento. A este ritmo, las muertes en este mes superarán a las de diciembre 2021 (322) aunque podrían estar por debajo de las de noviembre (451).

Las autoridades estatales no han dado visos de que vayan a cambiar el semáforo de verde a amarillo antes del próximo domingo 23 como ya lo habían dicho, así que lo tendremos unos días más.

Será interesante ver la respuesta de la población a la autorización para los eventos masivos como la Feria de León porque, como ya se ha dicho en otros momentos, la autoridad dispone los permisos y los aforos pero es finalmente el ciudadano el que decide si asiste o no.

El comportamiento de la pandemia en este momento es distinto con respecto al oscuro enero de 2021 y que el porcentaje de población vacunada, de manera particular, está haciendo la diferencia.

Ya vimos que nuestros gobernantes no necesariamente han predicado con el ejemplo en la última semana y entonces una de dos: o vemos que un sector de la población muestra prudencia y hace trizas los pronósticos de una Feria de León atiborrada o vemos si la población acepta la invitación al desafío de la autoridad al alto número de contagios.

Si a pesar de ese disparo, los hospitales no se saturan, entonces podríamos empezar a ver la luz al final del túnel.