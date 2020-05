Larga fila de usuarios no respeta ‘sana distancia’ afuera de SIMPAG

María Espino

Guanajuato. – Afuera de las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) se formó una larga fila de usuarios que esperaban turno para hacer algún trámite y llamó la atención que no había distancia adecuada entre cada persona y tampoco había personal del organismo regulando la situación.

El asunto no pasó desapercibido y un ciudadano subió una imagen a las redes sociales en donde la tituló “Chin chin el Covid”, por aquello de que los ciudadanos que estaban formados no cuidaron la “Sana distancia”, además de que mientras algunos portaban cubre boca como una medida preventiva, la mayoría no traía.

Cabe recordar que desde hace semanas y como medida de prevención para evitar que la gente que va a hacer sus pagos se amontone al interior de las instalaciones y así minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, el SIMAPAG cerró las puertas dejando solamente una ventana abierta para que la gente realice los trámites necesarios teniendo que formarse sobre la banqueta y espera hasta que le toque su turno.

Correo acudió al lugar y alrededor de las 13:20 de la tarde aún había varias personas esperando ser atendidos afuera del SIMAPAG; se hace mención que sobre la banqueta hay círculos azules que marcan la distancia que debería prevalecer entre cada persona; sin embargo, esta medida no ha sido respetada por los ciudadanos tal como se puede apreciar en las imágenes.

