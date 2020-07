Lanzan por segunda ocasión convocatoria para patronato de feria

Luz Zárate

Celaya.- A pesar de la insistencia de las autoridades de salud en el lavado de manos, muy pocas personas hacen uso de los lavabos que colocó el gobierno municipal en el centro de la ciudad y otros puntos donde hay gran afluencia de personas.

Aunque se colocó jabón y un tinaco con agua clorada, la mayoría de las personas pasan y ni siquiera se detienen a ver que están a su disposición; en el caso del lavabo ubicado en el Andador Góngora, aunque a un lado está un puesto de alimentos tampoco se usa mucho.

En puntos estratégicos

Estos lavamanos fueron colocados hace dos meses en puntos estratégicos como IMSS Urgencias sobre la calle Diego Rivera, IMSS Olivos, Hospital General, en el bulevar esquina Ignacio Allende, Antonio Plaza y Constituyentes, en la parada de camiones de la Glorieta Poniente, Andador Góngora frente a Banamex y en el IMSS de bulevar e Ignacio López Rayón.

Sin embargo en pocos se nota que hagan uso de ellos, y hay quienes no confían en que al tocar la manija no se contagiarán con virus que hayan transportado otras personas.

“Al rato va a salir peor el remedio que la enfermedad, yo no me quería acercar porque me da miedo, con tanta gente que se acerca y que puede usarlos, pero bueno si consideramos que venía en el camión y venía agarrada de los tubos y agarré dinero y había mucha gente, ya es menos peor lavarme las manos aquí, ya ahorita me lavó y me pongo gel aparte”, dijo Lorena García.

De 20 ciudadanos, sólo uno se detuvo a lavarse las manos, pero lo hizo con cautela y pensando en que por ahí pudo haber pasado alguien enfermo de coronavirus.

Estos lavamanos tienen instalado un tinaco con capacidad de mil litros de agua (compuesta con cloro), un lavabo y una manguera que conecta con la alcantarilla más cercana para que el agua se vaya por ahí.

Por si no lo viste: