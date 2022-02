El plazo para presentar los documentos y postularse es de 10 días naturales

Redacción

Salamanca.- Arrancó la convocatoria para las y los habitantes de Salamanca que deseen formar parte del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Como consejeros ciudadanos y tendrán derecho a voz y voto en un cargo honorífico que tendrá una duración de tres años.

Foto: Cuca Domínguez

Para postularse, las y los interesados deben ser ciudadanos mexicanos, con pleno ejercicio de derechos civiles y políticos; contar con experiencia en planeación municipal; no haber sido consejero propietario en dos periodos anteriores; no ocupar un cargo directivo en algún partido político; no estar inhabilitado para ocupar una comisión, cargo o empleo en el servicio público; no haber sido revocado tal nombramiento por el H. Ayuntamiento de Salamanca; ser de reconocida probidad y no haber sido condenado por un delito grave del orden común y federal.

El límite es de diez días naturales a partir de este 14 de febrero para presentar en Secretaría del Ayuntamiento la postulación por escrito, la cual debe incluir el nombre de un suplente. Se respetará la paridad de género y el presidente municipal presentará ocho candidatos a los integrantes del Ayuntamiento, para su consideración y en su caso, aprobación.

