Lanzan colección de suéteres para dueño y mascota, ¡te encantará!

Redacción

¿Quién dijo que la moda es solo para las personas?, si tienes mascotas esto te puede interesar.

Muchas personas hacemos y damos todo por nuestras mascotas, no solo los alimentamos y los cuidamos, si no también nos preocupamos que no pasen frío, y si ya les damos ropa, por qué no dársela con estilo.

Una cadena sueca de tiendas de ropa, realizó su más reciente lanzamiento de línea de ropa 100% eco sustentable, es una línea de suéteres, gorros y otros artículos para superar el frío, llenos del estilo y la elegancia.

Pero lo innovador de esta línea es que además del producto para las personas, existe una extensión del propio estilo, pensada para tu mascota preferida y vaya totalmente combinada contigo.

La ropa fue creada usando polyester reciclado y algodón 100% orgánico, así cuidan el medio ambiente y a las pequeñas mascotas.

