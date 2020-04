Lanzan campaña para ayudar a víctimas violencia de género durante cuarentena

Roberto Lira

Celaya.- Para el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, el uso de armas por parte de los elementos de tránsito sí es necesario ante las circunstancias que se han presentado, sin embargo, debe haber una capacitación y responsabilidad de los elementos.

Tres elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial fueron asesinados durante las semanas pasadas, generando un paro parcial de actividades de los uniformados para ser atendidos por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, y el director de la corporación, Francisco Frías Méndez, quienes señalaron que se están haciendo los trámites para que los tránsitos porten armas.

Al respecto, el obispo de Celaya coincidió que los agentes viales no deberían portar armas, pero ante las circunstancias que se han vivido recientemente es necesario, pero debe haber una capacitación adecuada.

“Los agentes de tránsito no tendrían que usar armas, pero estas circunstancias son especiales habría que estudiarlo… Que las tengan, pero que también los enseñen a usarlas, no solo a disparar sino a ser responsables con ellas”, expresó el prelado.

Asimismo, el obispo de Celaya está indefenso ante este tipo de ataques, sin embargo, el estar armados no les garantiza seguridad.

“Sí desgraciadamente están inermes y han matado a varios, no sabemos la causa pero ninguna causa es suficiente para matar, entonces darle defensa, que a la hora de la hora no sirve con estas circunstancias verdad. La gente muy bien armada carros blindados los atacan, me refiero a algunos jefes de policía y no creo que no hayan traído armas”, comentó.

De la misma manera el obispo de Celaya resaltó que de concretarse este planteamiento también debe haber un uso responsable de las armas y que estás no sirva para que los agentes viales sean amenazantes con ellas.