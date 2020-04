Lanzan álbum póstumo de David Bowie

Agencias

Ciudad de México.- Cuatro años después de su muerte, sigue apareciendo material inédito de David Bowie. El 17 de abril se estrenará, únicamente en plataformas de streaming ChangesnowBowie, nueve cortes grabados y mezclados en los Looking Glass Studios de Nueva York a finales de 1996.

Para tener el formato físico habrá que esperar al 20 de junio, cuando se lanzará en LP y CD, con motivo de la celebración del Record Store Day 2020, que ha pasado a esa fecha desde el original 17 de abril, debido al coronavirus.

Como adelanto, a partir del viernes, también en plataformas, se podrá escuchar una versión del clásico The Man Who Sold the World incluida en el disco.

ChangesnowBowie recoge el trabajo de finales de los 90 de compositor, durante la grabación y promoción de su álbum de 1997 Earthling. Clásicos de la talla de Lady Stardust o la versión de White Light White Heart, de The Velvet Underground.