Lamentan robos de motos en el centro

Ladrones aprovechan los semáforos para atracar; destacan víctimas que el Ministerio Público hace sentir culpables a los denunciantes

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Motociclistas denuncian que ya no se sienten seguros al circular por las calles de la zona centro, debido a que delincuentes aprovechan el alto de los semáforos para despojarlos de sus unidades, por lo que exigen mayor vigilancia de parte de las autoridades policiales.

Afectados por esta situación, ciudadanos acudieron a correo para manifestar su molestia y alertar a los ciudadanos para que tengan cuidado al circular por las calles de la zona centro.

Juan ‘N’, señaló que durante la tarde del pasado jueves circulaba en su motocicleta Itálika de color azul por la calle Guerrero, cuando al llegar a la esquina de la calle Tomasa Esteves se detuvo en el semáforo y fue sorprendido por los delincuentes.

El afectado mencionó que a pesar de que hubo testigos del hecho nadie hizo nada, lo que dijo es entendible ante la situación que está viviendo el municipio en materia de seguridad, “la verdad no me molesto porque nadie haya hecho nada por ayudarme, todos tenemos miedo porque no sabemos con qué clase de personas estamos tratando”.

Juan ‘N’ señaló que no es la primera vez que es víctima de robo, hace seis meses fue víctima de robo de otra motocicleta afuera de su vivienda, “esa se la llevaron de donde la tenía estacionada, sólo me dijeron que se la llevó un muchacho, en esa ocasión si fui a poner mi denuncia pero casi casi te hacen sentir culpable a ti, por eso en esta ocasión no denuncié porque además a como se están viviendo las cosas los delincuentes pueden tomar represalias.

El afectado pidió a los ciudadanos mantenerse alertas ante esta situación, lo mismo que a las autoridades de seguridad con mayor vigilancia en la zona.

*EZM