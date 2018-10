Lamentan que paridad sea un adorno político

Libia Dennise y Bertha Solórzano coincidieron en que hay resistencia al interior de los partidos

Catalina Reyes

Guanajuato.- La diputada panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Bertha Solórzano Lujano, excandidata a gobernadora por el Partido Nueva Alianza, coincidieron en que al interior de los partidos políticos “hay resistencia” para darle oportunidad a las mujeres de acceder a cargos públicos, y que además no están siendo tomadas en cuenta en las tomas de decisiones internas de sus partidos. Libia Dennise reveló que incluso hubo diputadas en la pasada Legislatura local que no estaban de acuerdo con legislar la paridad de género. Esto lo dijo durante el panel del IEEG para celebrar el 65 aniversario del voto de la mujer en México.

“Muchos funcionarios se pronuncian por la participación de las mujeres porque es políticamente correcto, pero no pasa lo mismo a la hora de bajarlo a las acciones”, señaló.

“Hay que decirlo, en los procesos de todos los partidos las mujeres no están siendo tomadas en cuenta. Hubo pocas mujeres que definieron las listas plurinominales”.

Y también admitió: “muchas mujeres que llegan a los cargos públicos no por una carrera política, sino por un vínculo con los varones”, agregó.

Librar luchas

En el mismo panel, Bertha Solórzano Lujano, excandidata a gobernadora por el Partido Nueva Alianza en el reciente proceso electoral, única mujer que contendió para ese cargo, confesó su caso personal cuando a ella la postularon.

“Yo se los digo por experiencia propia, no fue una campaña fácil. Y sí pregunté si no me iban a ‘bajar’ a los pocos días, porque eso pasó en otros casos”.

Habló de las dificultades que ella ha vivido en la vida política y pública a lo largo de su carrera.

“Reconozco a las mujeres candidatas que se atrevieron a serlo pese a la ausencia de acompañamiento de los partidos políticos. Es cierto, en lo público decimos que sí a la paridad, pero en los hechos tenemos que luchar con quien toma las decisiones. Es una lucha con quienes deciden quién va en primera, segunda, tercera plurinominal; con quién da tal o cual Ayuntamiento”.

“Y en el camino todavía te encuentras que el municipio fulano lo cambiaron para que fuera mujer, para que fuera hombre, porque si no, no votaban. Hay resistencias”, admitió.

La excandidara recordó los obstáculos de las mujeres como el ‘piso resbaloso’ y el ‘techo de cristal’ que se ve en los talleres.

Para la secretaria general de la sección 45 del SNTE, lo que hay que hacer ante esta situación es que los partidos aprovechen los recursos para apoyarlas, por ejemplo, con su equipo de campaña.

Denuncia la violencia política de género Gloria Alcocer Olmos, fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana, A.C. y activista, afirmó que a nivel nacional, el riesgo para las mujeres que entran a la política no es sólo para ellas, sino también para sus familias. Mencionó varios ejemplos del proceso electoral de este año. Uno en Zacatecas, en donde dos candidatas de Morena tuvieron que renunciar a sus postulaciones porque sus familiares fueron violados. Y otro en Oaxaca, en donde Eliza Zepeda, candidata a presidenta municipal, fue atacada a balazos por el presidente municipal saliente. Ilustró el problema con el dato de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 93 denuncias por violencia política de género en el proceso electoral pasado, de las cuales 40% fueron desechadas por desconocer cómo se presenta una queja. Alcocer Olmos, web manager de la Revista Voz y Voto cuestionó: “se les dice a las mujeres: capacítense. ¿Por qué a las mujeres se nos exige más?”. Catalina Reyes / Guanajuato

RC