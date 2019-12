Lamentan que del ‘tendedero’ no pasan las denuncias

Alumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato exigen a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y se despida a los docentes y alumnos involucrados en los números casos de acoso sexual

Anna Maciel

Irapuato.- Acoso, abuso y nula aplicación en los protocolos en contra de la violencia de género, denuncian las alumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI) por parte de las autoridades escolares, exigiendo se tomen cartas en el asunto y se despida a los docentes y alumnos involucrados en los números casos de acoso sexual.

Estos fueron expuestos por las alumnas de la preparatoria, en la reunión que mantuvieron con el alcalde de Irapuato, el secretario de Seguridad Ciudadana y con la Secretaria académica de la preparatoria, en donde narraron los casos en los que han sido víctimas de acoso por parte de algunos profesores, sin que hasta el momento se conozca la aplicación de sanciones.

Denuncias no proceden

“Muchas veces ni siquiera el acta de acoso procede y es muy importante para las mujeres, pues no estamos seguras, tanto dentro, como fuera de la institución, no estamos seguras en ninguna parte”, expusieron las estudiantes.

Cabe recordar que hace unos meses, en un ejercicio conocido como el “tendedero” alumnas de la ENMSI, dieron a conocer de manera anónima el nombre de los profesores, que han sido acosadores sexuales, mencionando que lo único que se realizó en aquel momento fue una revisión superficial a través de la UGénero, sin embargo, los profesores continúan laborando en la institución.

“Un maestro en especial que estuvo retirando lo que estaba en el tendedero sobre él y alcanzamos a escuchar que le marcó a una de las niñas y le dijo que quitaran todo eso y ya no se estuviera diciendo nada más de él”, manifestaron.

Sin embargo, la respuesta de la Secretaria Académica se resumió en señalar que al ser denuncias anónimas, no pueden proceder de manera adecuada, sin embargo, se comprometió en dar puntual atención a los casos de denuncia”.

“Yo abiertamente aquí lo digo, yo fui víctima del profesor Del Toro y no soy la única, si espero que todo esto lo tomen, creo que no deberíamos de tener miedo de ir caminando, pues si la seguridad estuviera bien, no tenemos necesidad de estar viviendo todo esto”, expresó una de las víctimas.

