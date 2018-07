Lamentan pescadores que empleo temporal sea sólo una promesa

Mario Figueroa, se comprometió a dar empleo a 15 personas, para fumigar el lirio con pequeñas bombas manuales

Yuriria.- Pescadores y prestadores de paseos turísticos en la lancha en la Laguna de Yuriria, lamentaron que se quede en promesas del Instituto de Ecología del Estado, el asunto del empleo temporal en las labores del combate del lirio acuático.

Pareciera que somos disco rayado, pasa el tiempo, los años y se ve que no le hacen mucho al lirio, porque desde el otro año dijeron que iban a realizar una buena estrategia para atacarlo y según sí le iban a dar un buen ‘baje’, pero no se mira, lo que se ve es mortandad de peces y nuestros bolsillos sin dinero” Pescadores

Así lo afirmaron José Rivera, Víctor Gaviña, Jorge Gaviña, Rubén Rivera, Albino López, Víctor Arreola y Renato Rivera pescadores y dueños de lanchas turísticas en la comunidad La Angostura.

Renato Rivera Martínez, como secretario de la Asociación Civil ‘Vigilantes del Lago’, que integra a 15 agrupaciones de pescadores, recordó que, el pasado 19 de junio el Instituto de Ecología del Estado celebró el Día del Medio Ambiente y su representante, Mario Figueroa, se comprometió a dar empleo a 15 personas, para fumigar el lirio con pequeñas bombas manuales.

“Pero hasta la fecha, ya es un mes, ni se han comunicado… quedaron puras promesas como siempre”, dijo el líder,

Finalmente aseguró que el gobernador del estado, Miguel Márquez anunció que antes de irse, iba acabar con el lirio, “ojalá, pero no creo que se cumpla esa promesa; si el gobernador trae toda la intención, pero los que están en esas dependencias no le ayudan mucho, no va a estar fácil, pero ojalá y les llame la atención para que sí se cumpla esa promesa”.

