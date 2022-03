Tomás Arriaga, líder de los locatarios del Mercado Morelos y ferviente católico, lamentó la suspensión de la Procesión del Silencio

Gerardo Márquez

Celaya.- A pesar de que es una de las tradiciones más representativas de Celaya, la Procesión del Silencio fue cancelada por tercer año consecutivo debido a la pandemia del covid-19, lo que dejó a miles de feligreses a la deriva y sin poder celebrar su fe con esta costumbre.

Así lo confesó Tomás Arriaga, ferviente católico que asegura haber participado en la procesión los últimos treinta años, y quien expresó la tristeza que le provoca el no poder participar en el acto por tercera ocasión consecutiva.

Lee también: Cancelan Procesión del Silencio por tercer año consecutivo en Celaya

“Yo estoy ahí por una manda que tengo y al saber que no va haber procesión, pues sí le da a uno sentimiento. Es una experiencia espiritual que tiene uno, y pues si es lamentable. pero también es comprensible que son medidas de cuidado que tienen para toda la población, por lo de la pandemia, no es por otro motivo”, afirmó.

Tomás Arriaga. Foto: Gerardo Márquez

Tomás, quien también es presidente de los locatarios del Mercado Morelos, dijo pertenecer a la cofradía del Señor del Silencio, misma que está conformada por al menos cien miembros.

La principal experiencia que Tomás ha tenido durante los 30 años de participar en la Procesión del Silencio es atestiguar de primera mano como el evento ha ido creciendo.

“Cada año la gente participa más y más, ahorita ya me ha tocado ver que hicieron otras dos cofradías, la de San Judas y otra que no recuerdo su nombre en este momento, y los lamentables accidentes que pasaron alguna una vez”.

En concreto, Tomás recordó un tumulto de gente que empezó a correr porque quemaron la imagen del Señor de la Columna, que se encuentra en el Mercado Hidalgo.

“El hecho fue lamentable, no pasó a mayores gracias a Dios, pero si hubo ese percance. El otro incidente, fue que un señor quería meterse al Hospital Celaya porque su esposa estaba a punto de dar a luz y no lo dejaban pasar y él se metió a la fuerza con el carro, y era por donde pasaba la procesión, 5 de Mayo y Benito Júarez. No hubo heridos, solo el susto, pero coincidió exactamente con lo del Señor de la Columna”, explicó.

Foto: Archivo

Te puede interesar: Con un siglo de experiencia, ‘La Tradicional de Salgado’ no pierde el sabor único de su cajeta

Finalmente, compartió que el fin de la Procesión del Silencio es acompañar a la Virgen María en su duelo e ir a darle el pésame.

“Es lo que cada años nos explican los padres carmelitas, que ese es el significado de la procesión y por eso va la Virgen de la Soledad hasta el final, porque ese es el significado de la procesión, acompañar a María en el dolor de haber perdido a su hijo”.

Esta sería la edición 58 de la Procesión del Silencio, por lo que ya se están haciendo algunos preparativos para el aniversario de los 60 años, aunque estos deberán esperar unos cuantos años más.

JRP