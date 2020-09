Lamentan autoridades la pérdida del Fortaseg

Staff Correo

Estado.- Como “muy grave” calificó el gobernador de Guanajuato Diego Rodríguez Vallejo que se haya eliminado el Fortaseg en presupuesto federal 2021 porque, aseguró, la seguridad se construye desde lo local

“Lo que necesitamos hoy es fortalecer a las policías municipales, no debilitarlas”, dijo el mandatario entrevistado luego del arranque de las Fiestas Patrias en la ‘Cuna de la Independencia’.

El mandatario dijo lamentar como viene el presupuesto, “no solo por los 5 mil millones de pesos menos para Guanajuato en términos reales, sino por esta pérdida del Fortaseg”.

Sin embargo, aseguró el mandatario que los municipios no están solos, ‘tenemos un fondo estatal de parte del Consejo de Seguridad Estatal, que lo que busca es fortalecer las policías municipales y en próximos días estaremos entregando patrullas en Celaya y otros municipios, demostrando que en el estado sí le apostamos a la seguridad de nuestros municipios”, finalizó.

Necesitamos apoyo

Ante la desaparición presupuestal que sufrirá el programa federal Fortaseg, el alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga, señaló que ante esta situación se tendrá que establecer algún mecanismo para apoyar a los municipios en materia de seguridad pública, porque absorber los salarios, capacitaciones y equipamiento con puros recursos municipales o del Ramo 23 sería muy difícil.

Explicó que se tiene también lo de la concesión del servicio de alumbrado público en el municipio y que es del mismo fondo del ramo 23, prácticamente sería imposible sostener a seguridad pública municipal, “definitivamente es un apoyo mucho muy importante el Fortaseg y más ahora más con la concesión del alumbrado público en Acámbaro.

Como se recordara, este año fueron 17 municipios de Guanajuato los que recibieron recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), dos localidades más que en el año 2019, pero en total tuvo 700 mil pesos menos de subsidio.

AMLO será el único responsable: Alcántara

Juan Miguel Alcántara Soria, exsecretario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que desaparición del Fortaseg agravará el problema de inseguridad en el estado y el único responsable será el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no termina de entender que con ‘abrazos y no balazos’ no se va a resolver el problema de la violencia en el país, y en lugar de ello apuesta a sus ‘caprichos faraónicos’.

“El presidente en su obsesión de sacar sus proyectos está agravando la situación de inseguridad del país y él será, ya es el primer responsable del número creciente de homicidios, ejecuciones, de secuestros, de extorsiones que hay en todo el país”, señaló el exfuncionario federal.