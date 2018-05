Asociación Valle del Lerma denuncia que ningún nivel gubernamental se encarga de sus peticiones

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El presidente de la Asociación Valle del Lerma, Miguel Granados Baeza, denunció el poco interés de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender los problemas de contaminación y mantenimiento del río Lerma, afirmó que la comisión debería estar agradecida con las autoridades municipales de Salamanca por el trabajo que realizan para mantenerlo en buen estado a pesar de que se les ha negado la custodia para realizar acciones a fondo.

Luego de que la directora de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía Alba, informara que ya no se insistirá en el tema de la custodia del río Lerma, solicitud que ha estado en la mesa de la Conagua desde hace más de cuatro años sin respuesta, el ambientalista lamenta la falta de compromiso de la dependencia federal.

“Es una lástima que una vez más se demuestre la falta de interés y compromiso de la Conagua para hacer su trabajo, agradecidos deberían de estar de que el Municipio tenga el interés de hacerse responsable del cauce a su paso por Salamanca, sobre todo por el tema de la limpieza porque está lleno de maleza y otros desechos con los que se tendrán problemas cuando lleguen las lluvias”.

Señaló que como ambientalistas también han interpuesto varias denuncias por la contaminación del Lerma en diversas ocasiones sin obtener respuesta.

En estos casi seis años de administración federal la Conagua no ha hecho absolutamente nada, no sólo en el caso del río Lerma, todos sabemos de los casos de los rastros municipales que no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, entonces que está haciendo el delegado además de cobrar su sueldo, o es que no se quiere pelear con sus superiores”

Miguel Granados Baeza, Titular de la Asociación Valle del Lerma