Lamenta vendedora impuesto a ventas por catálogo

Rubicelia Zumaya destaca que con el cobro del Impuesto Sobre la Renta en su negocio se iría toda su ganancia, por lo que se vería forzada a abandonar ese trabajo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Para Rubicelia Zumaya quien tiene más 20 años vendiendo productos por catálogo para ayudarse en los gastos del hogar, el pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus pocas ventas significaría dejar esta actividad, las que de por sí dijo, cada vez están más bajas.

Madre de dos hijos, Rubí como la conocen sus clientas vende principalmente zapatos por catálogo, los cuales además deja a crédito para que sean accesibles a las clientas, por lo que pocas veces ve reflejada junta la ganancia de sus ventas.

“Algunas de las vendedoras no vendemos en grandes cantidades, a veces al mes cuando se bajan las ventas surto cinco pares de zapatos y de esos lo poquito que le gane que me va a quedar si supuestamente vamos a pagar impuestos, no me va a quedar nada a lo mejor hasta tendría que poner de mi bolsa”, dijo.

Abandonaría

Rubí señaló que espera que no prospere esta propuesta que se encuentra dentro del Paquete Económico 2020, que fue entregado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados, de lo contrario estaría dejando de vender bajo este esquema.

“Con lo poco que gano me ayuda a solventar los gastos de la casa, el agua, la luz, el gas, detalles y gastos que van saliendo, los pasajes de mis hijos para la escuela, esperemos que no sea así”, mencionó.

