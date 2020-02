Lamenta Usabiaga que paro nacional promueva la economía informal

Fernando Velázquez

León.- El secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, lamentó que el paro que organizaciones feministas convocan para el próximo 9 de marzo como protesta contra la violencia contra las mujeres, promueva la economía informal al pedir que no se realicen compras en establecimientos.

En entrevista, el funcionario estatal dijo estar de acuerdo en el objetivo que tiene el movimiento que en redes circula con el hashtag #UnDíaSinNosotras; sin embargo, consideró que atenta contra la economía formal.

“Lo que no me gusta del paro es que promueven mucho la economía informal también, porque hablan de no comprar nada con facturas, si de por sí un gran mal que tiene el país es que el 57 por ciento de nuestra economía es informal, le están motivando, estoy de acuerdo en lo que tratan de lograr, pero realmente a lo mejor hay otras medidas de cómo poderlo llevar a cabo”, dijo.

