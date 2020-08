Lamenta Salomón Carmona los hechos violentos que se han registrado en el municipio

Cuca Domínguez

Yuriria.- Ante el desempleo que tiene el municipio de Yuriria y que se ha acentuado por la pandemia del COVID19, el alcalde Salomón Carmona Ayala, anunció que ha logrado alianzas con líderes de migrantes y se han conseguido hasta 350 visas de trabajo para aquellos yurirenses que cumplan con los requisitos.

Como primer alcalde migrante, dijo que se mantiene contacto con los líderes de migrantes como Humberto Salinas, quien está en Monterrey, Nuevo León; quien tiene un programa para conseguir visas para la gente que quiera ir a trabajar a Estados Unidos, “inicialmente me había prometido 25 visas, luego aumentó a 50; ante la insistencia de que se requieren más, a lo que ofreció arriba de 350 visas.

Primeramente, se había dicho que eran visas por 6 meses, pero tras gestiones sobre todo con la gente que va a contratarlos se ha logrado que sean visas por 3 años.

El alcalde destacó que el proceso aún se está realizando por lo que no se tiene definido a qué parte de Estados Unidos se enviarán estos trabajadores, “porque ha demanda de mano de obra en diferentes estados de la Unión Americana y a los diferentes sectores; en este momento se está teniendo diálogo con los empresarios que están solicitando los empleados y para ello Humberto Salinas, es el qué está llegando a acuerdos con los patrones y luego entonces se dará a conocer la lista de cuántos y a qué Estados están llegando los paisanos yurirenses a cubrir esos empleos temporales por 3 años”, precisó.

Dijo que los interesados tienen que ser ciudadanos de Yuriria que pueden acercarse a la Dirección de Atención al Migrante a solicitar mayor información y una vez que cubran los requisitos, puedan obtener un lugar dentro de este programa.

También dijo que se trabaja en el programa “Mineros de plata”, que es para adultos mayores de Yuriria que quieran ir a visitar a sus familiares que estén indocumentados y no puedan venir a verlos; porque los que tienen papeles y no vienen, es porque no quieren; éste programa es para aquellos que tengan más de 6 años sin ver a sus familiares directos”.

Precisó que para éste programa ya se tienen 40 visas y se seguirán gestionando más, hasta que el programa lo permita e incluso ya con las visas que se les han otorgado por 10 años, los adultos mayores, pueden regresar todas las veces que así lo deseen y lo consideren.

Te podría interesar: