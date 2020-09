Lamenta regidora por Morena presencia de funcionarios en marcha

Luz Zárate

Celaya.- La senadora Alejandra Reynoso, señaló que desafortunadamente el delito de la extorsión continúa y aunque se esté trabajando por atacar este delito, los delincuentes ‘migran’ a otros ilícitos.

“Es un delito que a todos, a todos nos duele, altera, yo misma en mi domicilio nunca me llamen porque nunca voy a contestar el teléfono, te pueden llamar para dos cosas: para ofrecerte tarjetas de crédito o para extorsionarte, desgraciadamente es delincuencia organizada, no hay que olvidar que muchas de estas llamadas se hacen desde otros estados con ladas de Sinaloa o de cualquier otro lado y que se alteran a la gente. Hay que trabajar mucho de la mano de la autoridad porque sin duda es delincuente no cambia de vocación solo diversifica sus delitos”, señaló.

A lo largo del año, en esa ciudad se han suscitado decenas de ataques armados contra negocios y puestos en la vía pública, aparentemente relacionados con extorsiones y/o cobro de piso; sin embargo, son pocos los que se atreven a denunciar debido al temor a ser blanco de una represalia de criminales.