Lamenta personal médico ignorancia de la gente

Cuca Domínguez

Salamanca.- El personal médico de la clínica del IMSS reportó que la ignorancia de la gente que acude al nosocomio les impide ofrecer un buen servicio, “no es posible que no quieran que les inyectemos algún medicamento que su médico les recetó porque digan que les vamos a inyectar el Covid-19, lo que hace más difícil el trabajo y atención a cualquier padecimiento que tengan”, comentaron

Los entrevistados narraron a Correo que con la llegada de la pandemia del Covid-19 no se terminaron los demás padecimientos a los que se les tiene que dar seguimiento, pero sí se ha dificultado más su atención porque la gente está desinformada y todo lo relacionan con la pandemia y dicen temer que el personal médico se los vaya a inyectar o contagiar.

“No se diga en el caso de los que tienen Covid; para empezar como los familiares no están adentro porque no se permite por el contagio, han llegado a insultar al personal médico porque sienten que no están bien atendidos o con la información que necesitan, pero lastimosamente no es un solo paciente, hay muchos y el personal no se da abasto, porque hasta ahora la prioridad es la atención a los pacientes”, dijeron.

No disminuyen contagios

Otro entrevistado destacó que es más preocupante que los contagios no disminuyen y las muertes incrementan, “vemos a las personas en fiestas, en la calle familias completas sin tapabocas, sin usar gel o lavarse las manos y lamentablemente son esas personas las primeras en exigir de mala manera el servicio médico”, comentó.

Reiteraron su compromiso de esforzarse por atender la salud de los derechohabientes, incluso a costa de su propia salud, pero esperan que la gente entienda y atienda las recomendaciones.