Lamenta Obispo de Celaya el ‘libertinaje’ que se vive hoy en día

Roberto Lira

Celaya.- Actos de robo y vandalismo contra iglesias, así como cualquier otro acto violento en contra de la sociedad, ha sido el resultado de un manejo irresponsable de la libertad, señaló el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

El pasado miércoles personas no identificadas ingresaron al templo de la Virgen de San Juan , en Cortazar, para robar diversos artículos, así como destruir la imagen que se venera en este lugar, al respecto, Castillo Plascencia lamentó que se esté perdiendo el respeto a las instituciones, pero lamentó más el ‘libertinaje’ que se vive hoy en día.

“A veces pensamos que son los que andan drogados, pero no quito el que pueda ser alguien en su juicio, eso es muy grave, como es muy grave también los muertos y todo eso; necesitamos valorar la libertad, no es la libertad sin medida, no hay libertad de quitar la vida a nadie, la libertad tiene límites, los limites normalmente son los derechos de los demás, pero la libertad bien entendida es para amar para servir”, señaló.

Asimismo, el obispo de Celaya recordó el evangelio de este domingo, resaltando que la libertad consiste en actuar bien y en favor de todas las personas, y no solo ejercer la libertad “dándole vuelo a la hilacha.

Además resaltó que la libertad mal ejercida puede tener consecuencias, ya sea ante la ley o bien ante la creencia de cada persona.

