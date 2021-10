Nancy Venegas

Irapuato.- Como muy desafortunada calificó el director del Centro de Rehabilitación Infantil Teleton (CRIT) Bajío, Juan Francisco Rocha Ruenes, la propuesta de miscelánea fiscal que entre otras modificaciones incluye la limitación de los donativos a los organismos civiles. Advirtió que de aprobarse esta reforma familias vulnerables que reciben ayuda de estas Asociaciones, perderían los beneficios que no les otorgan las instancias oficiales.

“Es muy desafortunada esta propuesta que parece ser se estaría aprobando, es una muestra de total desprecio a los organismos civiles porque ya de por sí los donativos estaban muy limitados”, dijo Rocha Ruenes al hablar de la iniciativa de miscelánea fiscal que se discute en el Congreso federal.

Limitar los donativos a las Asociaciones Civiles, es una de las reformas que el poder ejecutivo envío para su análisis y aprobación a los diputados federales.

En el caso del CRIT Bajío, que recibe donativos para atender a pequeños con discapacidad y sus familias, Rocha Ruenes señaló que de aprobarse esta reforma, en por lo menos 2 años no se resentirian los efectos económicos.

“Porque nuestros donatarios son muy conscientes y siguen apoyándonos, pero en 2 años el panorama podría cambiar… Sería una pena que con esto algunos organismos no gubernamentales no puedan continuar, porque hacemos una labor importante, ayudamos, atendemos a esas personas que no tienen atención en instancias de gobierno y eso sería muy lamentable, que va a pasar con ellos?”.

El CRIT se unió al Centro Mexicano para la Filantropía, (CEMEFI), para solicitar a los diputados federales que reflexionen y analicen esta iniciativa que puede ser contraproducente para la población vulnerable.

“Nosotros estamos con el Cemefi unidos en esta petición, vamos a esperar para ver que acciones siguen, en este momento no sabemos todavía si habrá un recurso legal”.