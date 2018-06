Lamenta Camarena omisión de Márquez sobre Programa Escudo

El candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México denunció que el gobernador no dio a conocer los pormenores del plan tal como se le pidió vía oficio desde que inició la contienda



David Olvera

Dolores Hidalgo.- Felipe Arturo Camarena García en su paso por la Cuna de la Independencia Nacional, lamentó que a dos días de que concluya las campañas, el gobernador del estado Miguel Márquez, no haya dado a conocer los pormenores del Programa Escudo, tal como se le pidió vía oficio desde que inició la contienda, pues argumentó que fue medida que tomó el Ejecutivo para privilegiar la seguridad y que costó millones de pesos.

El candidato a la gubernatura del PVEM Arturo Camarena estuvo acompañado por Luis Gerardo Rubio Valdez y Hugo Pineda Martínez, candidatos a la presidencia municipal y a la senaduría respectivamente. Tras su intervención priorizaron el tema de la seguridad como una de las propuestas más importantes y que están demandando los guanajuatenses, culpando al gobierno estatal de no ser capaz de atender el tema, “al igual que en los municipios que también tienen responsabilidad, evaluaremos lo que se hizo y desecharemos lo que no sirvió”.

“El responsable de la inseguridad es el gobernador y estoy con una gran decepción que él no haya contestado a un oficio que le mandé a inicio de la campaña, pidiéndole que a todos los candidatos nos diera a conocer (los resultados) del Programa Escudo, hoy faltando dos días y medio no he obtenido ninguna respuesta, la intención es saber si la siguiente Administración le dará seguimiento”, lamentó el candidato del Partido Verde Ecologista.

Dijo que las primeras actividades que desarrollará una vez que sea presidente será el sentarse con todos los representantes de los tres niveles de gobierno para definir estrategias, reforzar las políticas públicas del gobierno, apostar a la capacitación, a las evaluaciones de control y confianza.

Por su parte el expriista, Luis Gerardo Rubio Valdez, además hablar de su propuesta de seguridad, anunció que atenderá las recomendaciones que año con año hace el Congreso de la Unión para bajar su sueldo de acuerdo al tabulador que le expongan.

Los tres candidatos recorrieron el centro histórico, saludando y presentándoles las propuestas a los ciudadanos y comerciantes de la zona centro.

