Lakers está a un paso de las finales de NBA

Agencias

Madrid.- Luis Suárez no pudo contener las lágrimas durante su despedida del equipo Barcelona, el delantero uruguayo se marcha al Atlético de Madrid pero asegura que siempre será culé.

“Hice realidad un sueño. No me imaginaba llegar hasta donde llegué, con esos números. En el Barça siempre debes rendir al máximo y creo que me puedo ir orgulloso de los seis años que he vivido aquí”, declaró el delantero.

Suárez ya se esperaba su salida desde antes de que el entrenador se lo comunicara, el charrúa confesó que acordó entrenar hasta que se arreglara su pase a otro equipo.

“El entrenador no contaba conmigo, pero me voy con la sensación de que he cumplido. Acabar como el tercer máximo goleador de la historia, superar a grandísimos jugadores es para sentirse orgulloso”, señaló.

“No me he imaginado jugar contra el Barça. Aún no he digerido mi salida, pero sé que será especial, muy especial” dijo antes de lanzar una posible indirecta, “hay un momento para acabar. Si el club o el jugador piensan que hasta aquí se llegó hay que aceptarlo, como cuando el jugador dice que es el momento de despedirse habría que aceptarlo. Son las cosas que pasan en el fútbol” agregó en relación a la fallida salida de Messi.

“Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso por todo lo que hice. Voy a ser un culé más esté donde esté y eso debe saberlo todo el mundo”, finalizó Suárez