Lakers doblega a Denver en el juego 1

Agencias

Ciudad de México.- Para el ‘Piojo’ el duelo entre América y Guadalajara se mantiene como el de mayor importancia dentro del balompié nacional, sin embargo ha perdido chispa en los últimos años, mientras que las Águilas repiten duelos intensos frente a Cruz Azul, Pumas y Tigres, por ejemplo.

Las Águilas se han acostumbrado a enfrentar a estos clubes dentro de la Liguilla, incluso, en las finales. La última vez que se enfrentó a las Chivas en esas instancias fue en 2016.

“No es nuestra culpa”, respondió Miguel Herrera, entrenador del Nido, sobre la ausencia del Rebaño en la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano, pero defendió la historia del Clásico Nacional.

“Nosotros ahí estamos (en Liguilla), enfrentando a Tigres y Cruz Azul. Es un clásico muy importante y que mueve las masas. No es nuestra responsabilidad el porqué se ha ido a menos el Clásico. Si no nos ha tocado partido de esa índole (en Liguilla) frente a Chivas es porque no nos lo hemos encontrado”, subrayó Miguel.

“Desde niño, crecí siempre viendo el América-Chivas, después crecieron y se fortalecieron los otros, contra Cruz Azul y Pumas. Este Clásico es de toda la República Mexicana y también con importancia para nuestros paisanos en Estados Unidos”, indicó.

Recomienda apostar

El ‘Piojo’ recomendó a los aficionados del América que apuesten a sus Águilas, porque saldrán a ganar y defender el escudo.

“Sin duda, siempre apostaré a que el equipo busque ganar y salir victorioso. Si tendrán algún intercambio de apuestas, que lo hagan porque dejaremos el orgullo intacto”, prometió el entrenador, quien todavía ajusta los últimos detalles.

“El América está para ganar todos los partidos y conseguir los objetivos, duelos cruciales para dejarle a la afición intacta su orgullo”, añadió el timonel del Nido.

Viñas en duda

Federico Viñas estará en el Estadio Azteca, pero su titularidad está en la incertidumbre. El entrenador se esperará hasta este el último momento para determinar si alienara al sudamericano o a Giovani Dos Santos.