Ladrón nivel: se asusta con su propio reflejo y huye

China.- Debido a la situación tan alarmante que se vive día a día en ciertas partes del mundo debido al brote de coronavirus que ha dejado miles de muertes a su paso, los expertos dicen que es mejor evitar los tradicionales saludos de mano o besos, razón por la cual los chinos crearon una novedosa forma de saludo.

Por medio de las redes sociales está circulando el llamado ‘Wuhan Shake’, el que le está dando la vuelta al mundo.

Consiste en hacer pequeños choques en los pies, como si se tratara de un pequeño baile o un juego. Los usuarios no perdieron el mal humor y comenzaron a hacer algunas bromas diciendo que esto puede producir pie de atleta.

Te dejamos el video:

People in China found another way to greet since they can’t shake hands.

The Wuhan Shake.

I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H

— •*¨*•.¸¸✯*・🍃Ꮙ🍃•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020