Alcaldesa irapuatense asegura que, bajo su administración, solo estarán los funcionarios públicos que cumplan con el perfil para estar en sus cargos

Irapuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, señaló que periódicamente se revisa el desempeño de los trabajadores municipales y de organismos descentralizados, incluida ella. A fin de garantizar que los proyectos se desarrollen adecuadamente y la atención a la ciudadanía sea puntual.

“Por supuesto que la revisión de toda la contratación debe hacerse a través de las áreas de recursos humanos. La revisión de los perfiles de las personas es una práctica que al menos en mi administración la estamos generando.”

Solo gente capacitada: laborarán funcionarios con el perfil

“Recuerden que yo llegue a esta administración y tome el control de la misma con más de 5 mil empleados incluyendo los organismos públicos descentralizados. Por lo pronto, en la materia administrativa, es una práctica que no debe dejarse de lado. Debe ser permanente, constante. La evaluación de los servidores públicos desde el más alto nivel incluida yo hasta el más bajo de los niveles de tenemos”, comentó Alfaro García.

Los colaboradores que no cumplen con el perfil fueron despedidos

La presidenta municipal dijo que, como resultado de las evaluaciones al personal municipal algunos colaboradores fueron despedidos. Esto tras confirmar que el desempeño no era el adecuado. Aunque, no precisó las cifras de los despidos. Agregó que de momento, no habrá más cambios en los titulares de dependencias y organismos descentralizados. “Es un constante ajuste que se hacen en una administración pública”. Enfatizó que laborarán funcionarios con perfil.

1er. Informe de gobierno será el 23 de septiembre

Alfaro García, confirmó que el próximo 23 de septiembre, se llevará a cabo el 1er. Informe de gobierno. Hasta este viernes, no se había definido la sede ni el horario del evento donde se darán a conocer los avances del gobierno municipal.

“Habrá resultados, me comprometí a dar resultados, a ser un gobierno cercano, sensible, de puertas abiertas, mis compromisos quedaron establecidos públicamente el día que tomé protesta, que íbamos a dar resultados y vamos a dar cuenta de ello”.

