La visita de Los Ángeles a León ‘divide’ el corazón de los aficionados

Ciudad de México.- Luego de ser anunciado como refuerzo del Inter Miami, Rodolfo Pizarro habló sobre su salida de Rayados, equipo que consideró que complicó su llegada al equipo de la MLS cuando lucía inminente.

“Creo que al final se complica todo. Siento que Monterrey complicó todo, ya estaba todo anunciado, sabíamos que se iba a dar tarde o temprano, se fue alargando se fue alargando. Y al final me hacen ver mal a mí cuando ya estaba todo dicho”, dijo en entrevista con TUDN.

El proceso se alargó ya que el Monterrey quería que el conjunto estadounidense pagara los impuestos de la cláusula de rescisión y finalmente fue el miércoles pasado cuando se hizo el depósito para romper el contrato unilateralmente.

El mediocampista mexicano subrayó que el mejor momento que vivió con la Pandilla fue el título de Concachampions que le ganaron a Tigres en 2019, pues fue un punto de quiebre para lo que lograron en 2019, con un tercer lugar en el Mundial de Clubes y el campeonato del Apertura.

“Me quedo con lo que dijo el profe (Alonso), con la estrella que más brilla, con la Concacaf, es el título más importante de Rayados. Si no ganábamos esa Final no sé qué hubiera pasado con Rayados, no sé si nos hubiéramos podido levantar”, mencionó.

