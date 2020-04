“La violencia no toma cuarentena”, denuncia colectivo

Anna Maciel

Irapuato.- “La violencia no toma cuarentena y las familias de los desaparecidos tampoco”, así lo informó Marcela Villalobos asesora del colectivo de personas desaparecidas en Guanajuato Sembrando Comunidad y A tu encuentro, quien informó continúan la labor de búsqueda, ya que a pesar de la contingencia en el estado las cifras siguen alarmando.

“Seguimos viendo que Guanajuato se encuentra en los primeros lugares con homicidios, aunque el resguardo en casa en otros países ha servido para disminuir cierto tipo de delitos en Guanajuato no es el caso, sigue violencia letal y desapariciones. Entones la búsqueda no puede parar, no puede tomar un descanso, porque cualquier día es muy importante para saber el paradero de sus seres queridos”, comentó.

Indicaron continúan acudiendo con las medidas adecuadas, de manera física a la fiscalía para dar seguimiento a los casos, ya que lamentablemente, no existen las plataformas de casos, ni un padrón capturado aún de personas desaparecidas en el estado.

“Seguimos acompañando a las familias con la fiscalía, ya que no hay otras formas de poder dar avances de manera virtual o telefónica, aunque por la misma situación de la contingencia, muchas familias ya no van diario a la fiscalía, ya que se han visto muy golpeadas económicamente, ya sea porque perdieron su empleo o no pueden ya trabajar”, informó.

Dijo que actualmente son alrededor de 200 familias de distintos municipios del estado las que se han sumado en la búsqueda de alguno de sus familiares, por lo que el trabajo se sigue y seguirá, bajo las medidas sanitarias recomendadas.

Por si no lo viste: