La vejez no se debe tomar como castigo: especialista

Un profesor de la Universidad Michoacana presentó una conferencia magistral titulada ‘¿Qué es la vejez?’, señalando que no es una etapa que se debe temer, sino una para la que hay que prepararse

Onofre Lujano

Acámbaro.- El investigador, Heriberto Augusto Martínez Camacho, considera que la vejez no debe tomarse como un castigo y más bien las personas deben prepararse para disfrutar sin miedo esa etapa de la vida.

Martínez Camacho, profesor de la Universidad Michoacana, se presentó en su tierra natal, Acámbaro, para impartir una conferencia magistral titulada ‘¿Qué es la vejez?’ en el museo local.

El especialista externó que cada vez existen más personas en etapas de edad adulta y en plenitud, pero “de acuerdo a las experiencias de vida que vamos teniendo vemos con buenos ojos o no con tantos buenos ojos la perspectiva de la vejez, ante estas experiencia vividas se suman las que otras personas desafortunadamente han tenido problemas”.

Dijo que ante esto “ en ocasiones no estamos bien parados para asumir una actitud positiva, en una etapa como cualquier otra, como es la vejez, de ahí que esta charla trata de arengar y motivar a la gente(…) para que tenga claro que la vejez no tiene por qué ser un castigo”.

El conferencista señaló que hay casos de vejez exitosa y citó los ejemplos de astronautas a los 78 años de edad y corredoras de maratón a los 88 años, entre otras personas con plenitud de vida.

Agregó que “tenemos derecho a una vejez en ese sentido y si sentimos que el traslado a la vejez no está siendo de la manera que nosotros hubiéramos querido, tenemos la posibilidad de buscar ayuda como a un médico, gerontólogo, espiritualidad, terapia psicológica de cualquier manera, pero lo que no debemos de hacer en permanecer con la loza para nosotros que no sea una vejez no satisfactoria”.

Respecto a la ‘voluntad anticipada’, consideró que es muy importante que se haya legislado al respecto pues consideró que la “la vida debe tener calidad y no es tanto la cantidad”.

*EZM