DESDE LO LOCAL. En esto de la estrategia de vacunación contra la Covid19, la mejor noticia que se podría dar en los próximos días es que los gobiernos estatales adquieran biológicos, porque el avance que muestra la estrategia federal es lento y ayer lo confirmó no con esas palabras pero sí de forma indirecta, el superdelegado Mauricio Hernández Núñez.

TIEMPOS. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo ayer en la entrevista con Correo que este mismo año podrían surtirse vacunas adquiridas en compras consolidadas por los estados. No especificó los meses, pero dio a entender que quizá a mediados de este 2021 podrían llegar las primeras dosis.

URGENCIAS. Uno de los detalles que nos lleva a inferir que el avance no es el esperado es el hecho de que el gobierno federal ya cambió la fecha en la que cree que podría estar la cobertura de los adultos mayores, de marzo a abril. Estamos hablando en términos generales de apenas el 10% de la población del país en un par de meses.

PROYECCIONES. Ayer, el superdelegado decía por ejemplo que una ciudad como León no está todavía en el horizonte cercano de la estrategia federal por las necesidades de una ciudad que tiene más de un millón 600 mil habitantes y unos 160 mil adultos mayores que representan una población superior a la de más de una veintena de municipios.

EN MARCHA. Pero esa visión palidece en la medida que se incluya a otras ciudades de similar tamaño en el país. Hoy en Guanajuato lo que se sabe es que llegan vacunas del laboratorio Sinovac para 10 municipios que ya fueron perfilados por la secretaría de Salud de Guanajuato.

POCO A POCO. Las que llegan a Celaya son del laboratorio Pfizer, unas 43 mil y luego llegaría en unos días más un nuevo lote que se destinaría a otro par de municipios del corredor, presumiblemente Salamanca e Irapuato o Silao.

ANTECEDENTE. León en estos momentos no está contemplado y eso preocupa a la autoridad local, pues es por naturaleza uno de los municipios con la incidencia más alta. El problema es que los picos en contagios y letalidad han afectado de manera más severa a esta ciudad en los 2 picos que ha tenido la pandemia, en julio y diciembre y enero.

URGEN. El gobierno estatal ya entró a la puja por las vacunas que será el gran tema en los próximos meses.

LA DEL ESTRIBO….

Es un dato que puede parecer menor pero que hay que registrar porque es la primera vez que se da desde el arranque de la aplicación de las vacunas en Guanajuato.

Algo pasó que el lunes por la tarde se cruzaron los cables en la secretaría de Salud de Guanajuato que tuiteó en su cuenta el arranque de la aplicación de vacunas en el municipio de Celaya. Algunos gráficos incluso marcaban 14 domicilios y sobre todo, que esto arrancaría este miércoles.

La información del arranque en Celaya fue confirmada por el superdelegado Mauricio Hernández Núñez, no así la fecha de arranque. Sorprende el adelanto de la Secretaría estatal porque suele ser prudente.

No sería buena señal que empezarán a reñir el Estado y la Federación para ver quien adelanta fechas y lugares del proyecto. Así no.

A 2 AÑOS DEL ARRANQUE DEL GOLPE DE TIMÓN

Ya han pasado 2 años de que se inició el famoso ‘Golpe de Timón’, ese operativo que instrumentaron los gobiernos estatal y federal para liberar a Santa Rosa de Lima de los dominios del Cartel de Santa Rosa de Lima, un grupo criminal que es el primero de manufactura guanajuatense, de impacto nacional.

Y si bien es cierto, Guanajuato ha visto reducir los homicidios dolosos en los últimos meses, también lo es que sigue siendo el de mayor incidencia en el país y que no se puede decir que es menos violento que hace un par de años. Enero y febrero hace un año marcaron tendencia como los meses más violentos en los últimos años.

Hace 2 años, justo en la víspera del operativo, febrero había sido el mes más violento en la historia de Guanajuato. Se registraron 343 homicidios dolosos.

“Se logró rescatar a cinco hombres y una mujer, entre ellos se encontraban elementos de la Policía Municipal activos que habían sido privados de su libertad y tenían días que se encontraban en este lugar -no precisó la zona- e inclusive sufrieron de maltrato. Es importante decir que se encuentran estables y ya fueron presentadas ante el Ministerio Público del fuero Común, se están integrando las carpetas respectivas y su liberación fue un éxito”.

Estas fueron las palabras del fiscal Carlos Zamarripa en la primera rueda de prensa después de que en la madrugada del 4 de marzo, fuerzas estatales y federales entraron por primera vez en años con un operativo conjunto de esa magnitud contra un grupo criminal incubado en nuestra propia entidad.

Y hace 2 años, febrero era hasta entonces el mes más violento de la historia en Guanajuato. La cifra oficial más reciente que celebran las autoridades locales es que durante enero se registraron 335 homicidios dolosos, 127 menos que en enero de 2020, pero apenas 7 menos que los que se registraron un mes antes al inicio del Golpe de Timón.

Al segundo mes de 2020, la cifra bajó a 353. Es decir la cifra que hoy se presume de la autoridad estatal nos ubica en los niveles que estaba Guanajuato cuando arrancaba el ‘Golpe de Timón’ en marzo de 2019.

“Algo es algo”, pero en efecto, como ha reconocido la autoridad. Si llegar a estos niveles de violencia le llevó años a Guanajuato, bajarlos, no será sencillo.

¿QUIÉN QUIERE MANDAR A RICARDO SHEFFIELD AL MATADERO ELECTORAL?

La versión más que fundada de que el procurador federal del Consumidor, el leonés Ricardo Sheffield Padilla, podría ser considerado como candidato a la alcaldía por Morena en León, desató todo tipo de reacciones y especulaciones este martes.

Primero porque es evidente que Sheffield Padilla no quiere encartarse. No le interesa ser candidato a alcalde en 2021, sino que busca la revancha por la gubernatura en 2024. Eso no es especulación: lo ha dicho él mismo.

Entonces, el primer dato relevante es que si llega a ser postulado, sería en contra de su voluntad o por lo menos, no con el convencimiento de que esa es su siguiente escala en la política.

Y es sintomático que quienes alimentan más la posibilidad y hasta lo desean son sus detractores dentro y fuera de Morena. Eso es un hecho. El problema para Sheffield es que es cierto y que una de las versiones que se maneja es que la eventual candidatura en León sería una salida “digna” de Profeco justo en la tanda de cambios que haría el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La versión local es que ante la insólita coalición que han formado la senadora Antares Vázquez Alatorre y el diputado Ernesto Prieto (en otros terrenos irreconciliables) para impulsar a Luis Ernesto Ruiz como rival del abogado Marcelino Trejo (el “gallo” de Sheffield en su ciudad natal), los adversarios internos del expanista le darían la candidatura leonesa sin chistar a sabiendas de que él lo ve más como premio que como castigo.

Antares Vázquez se habría sentido agraviada y habría roto con Sheffield cuando despidió de Profeco a su hermana Talía.

Sheffield iría al matadero electoral en León, es la lectura de sus detractores internos. Y si no gana la alcaldía de León, no estaría liquidado como prospecto para 2024 pero arrancar como perdedor de una elección no es ningún aliciente.

Y en el PAN no les disgusta la idea de ver a Sheffield en la boleta leonesa. Es cierto que es el morenista mejor posicionado y podría elevar de manera importante la votación en León para su partido pero los azules no lo ven, como amenaza para Alejandra Gutiérrez, exaliada de Ricardo cuando fue alcalde.

Y si bien hay algunos varones panistas que ya quieren aprovechar este escenario para revivir a Luis Ernesto Ayala como abanderado leonés en lugar de Gutiérrez, los padrinos de la diputada con licencia dicen que Alejandra estaría ni mandada a hacer para hacer desesperar y trastabillar a Sheffield en campaña.

La decisión se dará en 3 semanas. Hoy lo que más que podría oficializarse es que decide encartarse en la contienda interna con otros 5 candidatos.

Los números dicen que en la elección de gobernador de 2018, Sheffield obtuvo en León, menos votos que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y que la aspirante al senado Martha Lucía Mícher.

Por eso la pregunta es ¿quién y porque quiere mandar al matadero electoral a Sheffield?