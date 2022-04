UTSOE obtuvo este logro al cumplir con los requisitos de calidad educativa, establecidos por el Comité Mexicano de la Educación Agronómica

Redacción

Guanajuato.- La UTSOE recibió el Certificado de Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. ( COMEAA ).

La universidad obtuvo este logro al cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el COMEAA. Este comité es reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. COPAES.

La Mtra. Blanca Elizabeth de la Peña Casas, presidenta del Consejo Directivo del COMEAA, entregó la acreditación y felicitó ampliamente a la UTSOE por su compromiso de mejora continua. Reconoció que superó los desafíos que representa una evaluación para obtener el reconocimiento de un programa educativo pertinente, vigente y que cumpla con los objetivos para formar egresados altamente competitivos.

Foto: Especial

Asimismo, resaltó la labor, así como la cultura adoptada por la comunidad educativa y docente. Destacó que gracias a este compromiso, la UTSOE cuenta con un programa educativo de calidad.

Acreditación invita a mejorar, asegura rector

Por su parte, el Mtro. Alejandro Sánchez García, rector de la UTSOE, mencionó que el proceso de evaluación con efectos de acreditación no debe de ser sólo un proceso muy rígido, formal y burocrático, en donde sólo se elaboran informes y se llenan formatos para cumplir con la finalidad de entregar dicha información, a fin de cubrir los requisitos de la acreditación.

Destacó que estos procesos de acreditación invitan y orientan a vivir la mejora continua y la calidad educativa en la vida cotidiana universitaria. Esto tomando siempre en cuenta la heterogeneidad y vocación de las diversas instituciones de educación superior del país.

“Nos orienta a cumplir con nuestros fines para los cuáles fuimos creados en este ecosistema nacional de la educación: aportar a la sociedad profesionistas formados con calidad educativa”, comentó.

En esta importante ceremonia se contó con la participación del Rector el Mtro. Alejandro Sánchez García, la Mtra. Blanca Elizabeth de la Peña Casas, Presidenta del Consejo Directivo del COMEAA, así como el Ing. Rogelio Tovar Mendoza, Director General del COMEAA.

Foto: Especial

Como invitado especial asistió el el Dr. Arturo Lara López, Ex Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), ex Rector de la Universidad de Guanajuato (UG) y ex colaborador par de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior (CIEES).

También estuvieron presentes la Dra. María Susana Acosta Navarrete, Coordinadora Académica y la Mtra. Olimpia Liliana Rivas García, directora del programa educativo de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, personal Directivo, Administrativo, Docente y Estudiantes.

