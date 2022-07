Al respecto los miembros de la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato informaron que impugnarán la resolución

Alejandro Sandoval

Guanajuato .- La Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, bajo la presidencia de José Arturo Hernández Rico y quien además es catedrático de la Universidad, negó el registro como sindicato independiente a un grupo de personas que integran la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato.

En su resolución, Hernández Rico ordena el archivo definitivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Esto con el argumento de que no se cumplieron con los requisitos de fondo, forma y calidad.

Impugnarán resolución

Al respecto los miembros de la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato informaron que impugnarán la resolución y que seguirán en la lucha por obtener el registro, es decir, que esto no los va a detener.

En lo esencial, el presidente de la Junta resolvió que tras la visita de un actuario a la Universidad el 19 de agosto de 2020 no se acreditó la calidad de que los solicitantes fueran trabajadores. Esto tras que el representante patronal de la Universidad no exhibiera documento alguno más que una manifestación verbal.

Es decir, sí se le confirmó al actuario que eran trabajadores, pero no les entregó ningún documento para acreditarlo.

Con ello se colma el requisito cuantitativo más no cualitativo previsto en el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, cita el resolutivo.

Al respecto, los trabajadores informaron que presentarán una impugnación.

Foto: Alejandro Sandoval

“La excusa es una supuesta omisión a la Ley Federal del Trabajo. Se dice que nosotros no dimos o no aportamos los documentos necesarios para acreditar nuestra personalidad, nuestro nombre, nuestra CURP, cuando desde un principio se realiza esto. Inclusive en la inscripción y en la conformación del acta de la asamblea sindical. Todo esto está en el expediente, tan es así que no hubiera procedido el amparo”, expresó en entrevista Fidel Berrones, integrante de la unión independiente de trabajadores.

“Pareciera que el presidente de la Junta que no leyó el expediente completo, pareciera que no lo conoció y al parecer él mismo desconoce el proceso del registro sindical”, agregó Berrones.

Tomarán las acciones legales necesarias

Apuntó que van a analizar la situación desde el punto de vista jurídico para tomar las acciones legales que así convengan.

Dijo que por supuesto que son artimañas jurídicas para retrasar el registro.

“Es una situación bastante reprobable de un funcionario, y como es reprobable no vamos a permitir que nuestro país se siga cayendo en esas actitudes”, resaltó.

Reprochó que se esté negando la autenticidad de un expediente que ya pasó por un Juzgado de Distrito, por lo que consideró que tal parece una burla por parte de la autoridad.

Rubén Tapia Ruiz, también integrante de la Unión, acotó que es incongruente el dictamen del presidente de la Junta. Esto ya que la lista de integrantes de la organización está en el expediente y un actuario de la Junta constató la información en su visita a Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato.

“Es un acto faccioso y retardante de nuestro proceso”, apuntó.