La Unión Campesina Democrática se manifiesta afuera de la presidencia Municipal

La manifestación pacífica que se lleva a cabo a las afueras de la presidencia es para pedir seguridad y mayores acciones de prevención

Anna Maciel

Irapuato.- Pidiendo seguridad, mayores acciones de prevención y poner a trabajar a los delegados de las comunidades de Irapuato, miembros de la Unión Campesina Democrática (UCD) , se manifestaron afuera de la presidencia Municipal en donde esperarán con plantón hasta ser atendidos por el Alcalde Ricardo Ortiz.

“Evidentemente esta inseguridad no es ya de un solo sector, a los campesinos le roban su ganado, les roban su instalaciones, algunos han sufrido secuestros, los asaltan , los extorsionan, ya ahorita no solo es la gente que tiene dinero, es parejo para todos” , manifestó Francisco Escobar Dirigente Estatal de la UCD.

Dijo que esto es parte de una caravana por la paz que iniciaron desde finales del año pasado en distintos puntos del estado como Celaya, Salamanca y ahora en Irapuato, en donde esta última semana se dieron fuertes enfrentamientos.

Y aunque en los inicios de la manifestación los integrantes de la UCD se han mostrado pacíficos, las puertas de la Presidencia Municipal de rodearon de al menos siete policías municipales.

“Venimos a pedir por la paz y la tranquilidad con una serie de manifestaciones para pedir a las autoridades que se pongan a trabajar pero como verán no estamos haciendo nada indebido y no es posible que estén más de siete policías cuando la inseguridad no es aquí, venimos pocas personas y ni venimos a alterar el orden”, comentó el dirigente.

SZ

Comentarios

Comentarios