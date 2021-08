La tarea de alguna manera se está realizando, falta la conjugación de lo hecho por cada parte para la toma de las decisiones antes del arranque de clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. La razón expuesta por la Federación y gobierno estatal es que existen condiciones para ese retorno a la “normalidad” escolar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en el retorno a aulas, sentenciando al lado de la titular de la SEP, Delfina Gómez, que abierta la escuela no se cierra. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez y su titular de Salud, Daniel Díaz, siguen lo indicado tras la activación económica; el ministro de la SEG, Jorge Enrique Hernández, dará a conocer esta semana lineamientos y protocolos para la reapertura de aulas. Pero… hay voces como la del doctor Alejandro Macías, asesor del sector salud guanajuatense, que piden posponer el regreso.

Ya hubo sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y jornadas de limpieza en las escuelas y taller intensivo de capacitación docente. Del 23 al 27 de agosto habrá Consejo Técnico Escolar, todo para iniciar el Día “D” tan mentado. El secretario Hernández, recibirá la información de lo hecho y hallado para la definición de rasgos de los inicios que ha ofrecido. La sensibilidad en el sector salud, pone la duda.

2.- Vientos de la LXV

A partir de mañana los diputados electos que integrarán la LXV Legislatura del Congreso Local iniciarán su andar para cubrir diversos trámites, entre ellos determinar por qué partido se registran. Sin embargo, no necesariamente anunciarán coordinador de bancada, pues siguen cavilando qué liderazgos determinar.

El PAN ya se decantó por Luis Ernesto Ayala Torres; en el Verde no hay de otra, Gerardo Fernández; el MC contará con única representación en Dessiré Ángel Rocha. El PRI no presentará coordinador aún, tendrá un representante para asuntos administrativos y entrega-recepción, hasta septiembre habría humo blanco. Y en Morena, la lucha es sin cuartel, por lo que no se descarta que se siga la ruta tricolor. Inclusive podrían contar con una diputada más.

De acuerdo a versiones en el rojo marrón, Yulma Rocha Aguilar, que llegó con el voto priista, ya se ha reunido hasta en 3 ocasiones con el morenista Ernesto Prieto Gallardo. La propuesta sería que al registrarse esta semana, opte entregar la posición a Morena y ocupar la curul 9 de la primera minoría, apoyando de paso a Prieto para el control en la bancada. Verdad o ficción, lo cierto es que Rocha Aguilar ha tomado distancia del PRI, donde ha hecho disidencia al lado del grupo Celaya, con Javier Contreras, operando contra su dirigente Alito Moreno y emplazando posiciones por Miguel Ángel Osorio Chong.

Por cierto, este lunes el INE oficializará la composición de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados al determinar las pluris. El dictamen está hecho: Morena tendrá 198 diputados; PVEM, 43; PT, 37; MC; PAN, 114; PRI, 70; y PRD, 15. Perdió los filos el partido rojo marrón. De ese reparto, 17 diputados serán guanajuatenses: 15 panistas llegarán a San Lázaro, 13 uninominales y dos pluris, una de ellas será Diana Gutiérrez Valtierra; y por Morena dos.

3.- Blindaje del rectorado

Algo se cocina desde la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, fue la respuesta compensatoria de observadores después del cambio abrupto del Abogado General, el desalojo de Mauricio Alejandro Murillo por Iliana Alejandra Bernardino, quien por cierto, se estrena este lunes en el cargo. Quizá lo que llamó más atención fue que el cambió se anunció “un día después” de que el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino avisó a la sociedad que en La Colmena todo estaba muy bien. Se infirió que la jugada es política.

Pues cómo no… si Guerrero Agripino, concluye su segundo periodo en septiembre de 2023, está en el nombramiento. Los trabajos para la sucesión inician el próximo año y están “velando armas”, que en este caso se opera para colocar a los consejeros como a los miembros de la Junta Directiva. Es la especie de blindaje con tufo de trascendencia en el poder universitario, imponer al exabogado en el Departamento de Derecho, Murillo de la Rosa, tendría nombramiento de docente de tiempo completo. Los académicos, conforman los órganos colegiados.

No faltan quienes desde el viernes pasado le hallaron cuadratura a los nuevos nombramientos de Luis Felipe, quien de acuerdo a la revisión, están adelantando la sucesión y calentando las actividades. En esa línea aparece la mención de Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera para dejar la comunicación social y emigrar a la contraloría de la casa. Iliana Alejandra se desarrolló en gobierno, tienen el antecedente de estar en la defensa del exjefe de prensa de gobierno estatal, Enrique Avilés, que dejó algunas cuentas pendientes.

De la Valija. El retorno posible

Aún frente a los problemas más riesgosos para las personas, irrumpen las respuestas con la finalidad de solucionarlos o de temperarlos. Ante el retorno masivo a la escuela, el debate de las reglas finales sigue al cuarto para las doce. En este escenario surgió la mesura: “Nadie está obligado a lo imposible, por lo que si no es posible tener regreso presencial seguro… centremos nuestras prioridades”; voz del obispo Enrique Díaz Díaz.

Más sencillo que cualquier otro sermón, el obispo de la Diócesis de Irapuato, se tomó la libertad de sembrar entre las partes lo necesario. A los gobiernos y la sociedad civil los impulsó a realizar un nuevo esfuerzo a favor de la educación; atender integralmente a los alumnos y buscar a los que desertaron. Más allá de razones o excusas, el obispo pidió apoyar al rezago a fin de que vuelvan todos.

CONTRA RETRATO

Germán Arturo Martínez Santoyo

A menos que el ingeniero civil responsable de las aguas nacionales tenga algún grado en derecho oculto, que le haga tener bases para la afirmación, resulta muy aventurada su postura de que al no haber construcción del acueducto de León a la Presa de El Zapotillo se anula un decreto presidencial que ordena el abasto de agua de dicho vaso a la urbe zapatera.

Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deberá tocar base desde este inicio de semana con Paseo de la Presa para buscar con el gobernador de Guanajuato alternativas o soluciones a la decisión de hacer a un lado a León del proyecto federal, se lo ha instruido el presidente.

Sin embargo, sus últimas declaraciones en Jalisco no abonan a un arreglo con los guanajuatenses, por el contrario, se insiste en dejarlos sin salida. Para él no existe compromiso legal para llevar agua a Guanajuato. Luego entonces, de qué dialogará.