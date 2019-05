La última oportunidad: la ‘Fiera’ recibe a Tigres para la final del Clausura 2019

Los ‘Esmeraldas’ llegan con un gol en contra tras la ida jugada en la ‘Sultana’, por lo que ahora deberán dar su mejor partido para poder superar este desafío y coronarse campeones

Redacción

León.- Luego de recibir su segundo revés como visitante en el certamen, los ‘Panzas Verdes’ de León están listos para recibir hoy a las 20:06 horas a los Tigres de UANL en lo que será juego de vuelta de la gran final en el Torneo Clausura 2019.

A pesar de que el súper líder tuvo un errático partido de ida, la escuadra leonesa tuvo oportunidad de vencer la meta de Nahuel Guzmán vía Ángel Mena (quien no ha anotado en la liguilla), sin embargo, la fortuna favoreció al portero argentino quien logró conservar inmaculado su arco.

En contraste, el eficaz ariete francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo y consiguió la anotación, que lo empareja con Tomás Boy como el mejor anotador en la historia de la organización, y al mismo tiempo otorgó la victoria a los Universitarios por 1-0, lo que los pone a un paso de levantar su séptimo campeonato de liga.

No obstante, el cuadro de Nacho Ambriz sabe que la eliminatoria sigue a su alcance ya que durante la actual competencia fueron casi invencibles en su casa, además de que la escuadra de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no los vence en el Estadio León desde las semifinales del Apertura 2016.

“Estamos vivos. Llevamos dos juegos en cero, pero no me preocupa, hemos generado. No voy a inventar ahora, en casa vamos a jugar con nuestro estilo, sacar el pecho y el coraje, para dar un gran juego el domingo”, indicó luego del partido de ida en Monterrey.

El timonel sabe que si bien sufren ausencias importantes, aun cuentan con el capital humano suficiente para definir en su favor la eliminatoria. “No nos estamos cayendo. Pareciera que con dos juegos perdidos ya todo está mal. No soy de pretextos, pero tengo cinco futbolistas fuera. Me hubiera gustado llegar completo a la final”.

Para el juego de vuelta los ‘Esmeraldas’ recuperan al veterano Rubens Sambueza, que sabe cómo jugar y definir finales, lo que será de gran ayuda para el equipo ya que para Ambriz lo más importante es el juego en conjunto.

“Todo el equipo debe funcionar como unidad (…) estamos con las ansias de llegar a la vuelta, curar nuestras heridas y jugar nuestro futbol”, subrayó en conferencia de prensa el entrenador de León.

Ambriz Espinoza agregó que estos días de descanso les sirvieron para reagruparse y ajustar los detalles que hagan falta para preparar el encuentro, ya que si la ‘Fiera’ quiere obtener directamente su octavo título de liga necesita ganar por dos goles o vencer a Tigres por uno y obligar al alargue.

León ha caído en sus últimos dos encuentros, uno en casa y el otro fuera de ella.

La final va también por Youtube

Los aficionados de la Liga MX tendrán otra alternativa para poder disfrutar de la final de vuelta entre León y Tigres del Clausura 2019.

Los seguidores del futbol mexicano no sólo podrán disfrutar del encuentro en televisión por Fox Sports, sino que ahora lo harán desde sus dispositivos móviles o computadoras, pues Youtube México, a través de su cuenta de Twitter, anunció que en su plataforma el partido será transmitido completamente en vivo.

“Disfruta en vivo en Youtube la GRAN FINAL entre León y Tigres este domingo 26 de mayo desde las 18 horas”, se menciona en la publicación en redes sociales.

Incluso, algunos aficionados se mostraron contentos con esta noticia, pues ahora desde cualquier lugar con internet, podrán gozar del partido por el título entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Desde que la ‘Fiera’ llegó al máximo circuito sus partidos han sido transmitidos por televisión de paga, en esta ocasión el público tendrá la oportunidad de disfrutarlo en cualquier lugar.

Los arropa la afición ‘esmeralda’

Una veintena de aficionados se dieron cita en el estadio Nou Camp para pedir un autógrafo a los jugadores y desearle suerte al equipo León, que cerró su preparación de cara al partido de vuelta. Con playeras, pósters y banderines, los fieles seguidores del cuadro del Bajío esperaron de manera paciente la salida de sus ídolos para pedirles la foto del recuerdo, pero sobre todo para exigirles de la mejor manera por la noche levanten el octavo título en su historia.

Elementos como el portero William Yarbrough, el mediocampista Luis Montes, el ecuatoriano Vinicio Ángulo y el colombiano Yairo Moreno accedieron de manera amable a estampar su firma y posar para la foto con todos los que se acercaban.

“Es el güerito, no juega, pero es buen portero”, se escuchó decir a una señora que cargaba a un niño pequeño, que parecía un poco hastiado ya por el calor que se dejaba sentir al mediodía y que rondaba entre los 24 grados centígrados.

Un seguidor del conjunto guanajuatense arribó a este sitio en su camioneta, en la cual presumía decenas de figuras de peluche de diferentes tamaños, obviamente, todos ellos referentes al ‘Rey de la selva’.

Buscan la remontada

Ramiro González, central argentino de León aseguró que todos en el equipo ‘Esmeralda’, están seguros que mañana por la noche, “estaremos festejando”.

El zaguero central solo pidió a sus compañeros felinos confianza en sí mismos, para lograr la octava estrella.

“Nos tenemos que convencer que podemos, que estamos con una desventaja mínima en contra y podemos revertir la situación para ser campeones y festejar mañana en la noche”, dijo a la salida del equipo guanajuatense de su último entrenamiento antes del juego de vuelta.

Pero Tigres es el que llega con la ventaja: “La diferencia es mínima, nos han dejado con vida, así que acá en nuestra casa, con nuestra gente, nos haremos fuertes y así tratar de darle la alegría a la afición y a nosotros también por supuesto”.

El juego, asegura, “será duro, pero no nos importa, estamos mentalizados para ir a buscarlos… Y ser campeones”.

No queda otra, “es matar o morir; lógicamente no hay más, es el último partido, definimos en nuestra casa en un escenario que va a estar repleto y tenemos todo a favor para coronarnos”.

González le advierte a los norteños, “deben saber que vamos a salir a buscar el partido y ellos seguro van a tomar los cuidados necesarios, pero vamos a ver mañana cómo plantean el juego, de nuestra parte hay que salir a buscarlo para ser campeones”.

Título anónimo

Miguel Herrera Equihua fue campeón con los Tigres en el Apertura 2017, aunque no jugó.

Ahora con León, el central surgido de Pachuca espera volver a coronarse… Aunque tampoco tiene mucha acción en la cancha.

“Sí, fui campeón allá, aunque casi no jugué, ahora espero serlo aquí”, dijo el central.

Hay expectativas grandes para ellos’, porque “realmente ha sido un orgullo lo que hemos logrado y esperemos que mañana se gane y lo coronemos”.

Saben que Tigres saldrá a especular, “sí, claro, debemos tener paciencia porque si no la tienes en este tipo de partidos quedas eliminado. Es un equipo completo, que te puede hacer daño si juegas abierto, si estás descuidado”.