La tristeza de Ayotzinapa

Por desgracia, se confirmó lo que ya sospechábamos. El subsecretario Alejandro Encinas no pudo decir algo diferente, las esperanzas —si es que las había— se inflamaron en vano. Las arengas: “vivos se los llevaron, vivos los queremos” rezumban a lo largo del territorio nacional. Son palabras de pesar más que de una expectativa viva. Al presentar los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, Encinas aseguró que no hay indicios de que los cuarenta y tres normalistas estén con vida. Incluso ahora hasta dio crédito a los resultados de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que identificó a tres de ellos a través del análisis de restos óseos recuperados durante diversas diligencias en Guerrero.

Por alguna extraña razón, la 4T quiso encender ese anhelo legítimo que un padre tiene de volver a abrazar a sus hijos. Claro que ni el tiempo ni las evidencias estaban a favor para conseguir ese objetivo. Los cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se convirtieron en un ícono que nos lleva a reflexionar en lo torcido de un caso que debió resolverse hace tantos años, que les diera a los deudos las razones para entender lo que una nación y el mundo entero no comprende y para dar un cierre digno a una herida dolorosa.

No ha sucedido así. No tenemos respuestas concretas ni sabemos quiénes son los responsables, por lo tanto, no hay sanciones para quienes perpetraron un crimen de Estado, así lo han denominado, que mancha de sangre al país pero que las manos se lavan con las aguas corrientes de la impunidad. Así que si Alejandro Encinas nos viene a decir que en la desaparición de los estudiantes participaron integrantes de Guerreros Unidos y policías de diversos municipios como Iguala y Huitzuco no nos está informando nada nuevo. Mucho ruido y pocas nueces.

Además, si el subsecretario Encinas sostiene que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes al alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de lo que ocurrió ¿dónde está la novedad? Ya sabíamos que en todo momento las autoridades de todo nivel —incluso las municipales— tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde que salieron de la escuela hasta su desaparición. Ya lo sabíamos, lo supimos casi desde que ocurrieron los hechos, así que da la impresión de que no hay nada de los avances que tanto prometieron.

Nada, no hay nada más que tristeza. Estos crímenes nos revelan una realidad triste y profunda que se enraizó en nuestras consciencias, se proyecta en el tiempo y nos permite comprender la dimensión de violencia estructural que vive México. La voz colectiva despertó y se expresó solidariamente en manifestaciones de diversa índole. La potencia social se dejó sentir con fuerza. Y, en un afán oportunista, se prometió regresar vivos a los estudiantes. Era muy arriesgado prometer algo que de entrada lucía imposible, pero lo hicieron.

Por supuesto, la realidad se impone y las promesas se desintegran. Ahora resulta que lo irrealizable ya quedó expuesto. ¿Dónde están los responsables? Parece que hay una voluntad política de Estado. Y si nos atenemos a los hechos, esa voluntad política no busca dar con los responsables. El dolor se vuelve botín político, botón que se apachurra cuando es necesario despistar, arenga que se grita porque no hay quien no quiera verlos de regreso vivos. Sin embargo, a la hora buena, no son palabras bonitas, ni promesas de miel las que se esperan, son los hechos los que cuentan.

Leemos en los titulares que Alejandro Encinas dio a conocer avances en la investigación y los mexicanos aguardamos con esperanza algún dato que nos permita tener claridad sobre el asunto. Nada, no hubo nada. El informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa fue puras palabras de esas que se lleva el viento.

Nos queda lo que tuvimos desde el primer momento: una tristeza sorda y honda, un saber que no sabemos nada, un tratar de entender y no lograrlo, un anhelo de justicia que se tarda años en llegar y que seguiremos esperando

