La ‘Trinca’ no se extingue

Nancy Venegas

Irapuato.- Irapuato tendrá equipo de futbol. Sin especificar en qué liga ni pormenores de los inversionistas, el presidente del Consejo del Club Deportivo Irapuato A.C., Juan Manuel Albo Moreno, confirmó que la próxima semana junto a autoridades estatales y locales, se dará a conocer a los integrantes del equipo fresero que “se la jugarán por Irapuato”.

“Irapuato contará con futbol, logramos en conjunto con Gobierno del Estado y el municipio, se apuntaron algunos empresarios. En su momento se dará información oficial, ahorita no puedo decir más, ni en que liga ni quiénes son las personas aunque por ahí ya se dijo algo que no puedo afirmar ni desmentir, la verdad es que sí hay futbol en Irapuato, nos costó mucho trabajo eso sí”, declaró Albo Moreno.

El directivo Insistió en que los inversionistas que apoyan el proyecto no abandonarán al equipo ni a la afición.

“Se la están jugando con Irapuato, por los irapuatenses (…) Es un grupo de empresarios qué quieren mucho a Irapuato y que tienen negocios aquí en Irapuato, no es gente desconocida de Irapuato, vienen muy seguido, conocen muy bien la zona, conoce muy bien todo, el nombre no lo puedo decir”, agregó.

El pasado jueves, en las redes sociales del Club Deportivo Irapuato A.C. se informó que la idea de este nuevo equipo es llegar a la denominada Liga de Desarrollo, con apego a todos los protocolos sanitarios. Al menos el primer torneo, se realizaría sin público por disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Albo Moreno comentó que aún con esta disposición, los inversionistas decidieron apostar por el equipo.

“Vienen a invertir no va a recuperar nada en tres, cuatro, cinco o seis meses, un solo centavo porque no habrá nada, no habrá ingresos”.

Será la próxima semana cuando junto a autoridades estatales y municipales, el Consejo de a conocer los pormenores del nuevo equipo de futbol.