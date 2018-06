La travesía del mexicano de cartón

Javier ‘viajó’ con sus amigos al Mundial de Rusia en ‘La Bendición’

Rostov del Don, Rus.- Javier es una estrella en redes sociales, su cuerpo estuvo en San Petersburgo, Moscú y Rostov del Don, se tomó fotos con hinchas y policías, visitó estadios y ‘fanzones’ con la bandera mexicana en su espalda, sin siquiera haber dejado su país, porque Javier es un hincha de cartón.

Roberto, Matthew y Daniel pensaban que el autobús magníficamente decorado en el que recorrerían Rusia siguiendo los pasos del ‘Tri’ llamaría la atención de los rusos y la prensa. Fue el caso, pero nada qué ver con la locura que desata Javier, una de las estrellas sin presencia física en el Mundial 2018.

Javier debía formar parte del viaje, como lo habían programado al inicio de la aventura en el mes de febrero en Durango, pero al final se bajó a último momento.

“Nunca nos dijo realmente por qué no vino. Entonces nos dijimos que de una manera u otra, tenía que pagar por lo que hizo”, cuenta Matthew, el chico mexicocanadiense que participa en el viaje.

Con gran originalidad, imprimieron en tamaño real una foto ampliada a escala de Javier, un chico con barba y pinta de simpático, pero con una playera que no le juega a favor: “mi vieja no me dejó”.

Policías y selfies

Lo llevaron a pasear por todas partes y la potencia de las redes sociales hizo el resto para convertirlo en una estrella ‘fantasma’ del Mundial.

“No nos esperábamos para nada estas reacciones. Se convirtió en algo enorme desde el principio. Recibimos mensajes de amigos desde Grecia, Portugal, China o Chile, de todos lados, diciéndonos que se hablaba mucho de esta historia”, comenta Matthew.

La ‘Bendición’

Es verdad que ‘La Bendición’ no pasa desapercibida por su decoración, sus luces y una bocina que, cuando suena, entona la famosa canción ‘La Cucaracha’.

“Es un autobús escolar. Le quitamos los asientos y con la ayuda de mis amigos lo modificamos y lo pintamos con elementos tradicionales mexicanos, para mostrarle al mundo la cultura mexicana”, explicó Roberto.

RC