La soledad de los mineros

Hay angustia y desesperación. Todos pedimos al cielo por los rescatistas que tratan de sacar del pozo minero a los 10 hombres que quedaron atrapados en Sabinas, Coahuila. No puedo imaginar la soledad de los diez mineros que están hundidos en un hueco húmedo y oscuro en el fondo de la tierra. En la superficie, los familiares esperan con impotencia. Conforme pasa el tiempo, la moral decae y el anhelo se hace más delgado.

Según lo informado por las autoridades, un buzo del Ejército bajó a las galerías de carbón donde los obreros quedaron incomunicados después de que una inundación derrumbara el túnel. Estos diez mineros están ahí desde hace ya más de una semana. Los trabajos de rescate son arduos, meticulosos y lentos. Hay que hacer todo con sumo cuidado. Quisiéramos que se aceleraran las maniobras, que nos informaran rápido y que nos dieran buenas noticias.

Los rescatistas que han descendido, al llegar a la plancha, es decir, al fondo del pozo, se han visto obligados a parar porque encontraron pilares de madera que obstaculizaban el paso. La tristeza que nos embarga es dura: sigue sin haber ni rastro de los mineros. Troncos y palos es todo lo que han podido sacar hasta ahora. Y en las entrañas de la tierra, la soledad de esos mineros es una verdad que nos deja apabullados.

Claro que los mineros están solos. No ahora, lo que estamos atestiguando en estos momentos fue un accidente y los riesgos de la minería son evidentes y conocidos. Lo que nos duele es lo que debió haberse hecho antes y no se hizo. Parece que nadie se quiere hacer responsable. Todos sacan las manos y avientan la papa caliente que no hay quien quiera cachar. Según lo publica el periódico El País, los tres pozos en los que trabajaban los diez mineros atrapados se encuentran a solo unos metros de la mina de Las Conchas, una explotación abandonada hace casi 40 años y llena de agua por su cercanía con el río Sabinas.

No hubo quien estuviera al pendiente para advertir el peligro evidente de que el agua se abriría camino entre las grietas de los túneles. El agua es corrosiva y claro que podía causar el derrumbe que efectivamente sucedió. Además, las galerías no contaban con las condiciones de seguridad más mínimas y aquí continua la lista de requisitos que no se verificaron y que pudieron evitar este triste desaguisado: no existe ni un registro oficial de quien entraba y salía, y los obreros bajaban en botes con un rudimentario sistema de cuerdas y poleas.

Peor aún, según en diario Los Angeles Times, entre junio y julio del año pasado se registraron derrumbes en dos minas de Coahuila en los que perecieron nueve mineros. Y no podemos olvidar que el peor accidente de la historia reciente de México fue en 2006 en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros por una explosión. Únicamente se recuperaron dos cadáveres y el resto siguen bajo tierra. Esa es la verdad que apachurra los corazones de los que queremos lo mejor para estos diez mineros tan solitos en el fondo de la tierra.

Claro que el Estado mexicano ya se hizo presente en Sabinas, Coahuila. Hasta el presidente de la República los fue a visitar. Les fue a dar consuelo y que bueno. Pero los familiares de los mineros no recibieron nada nuevo sobre los avances del rescate ni se les explicó las razones por las que no se verificó la condición laboral de estos mineros que hoy están hundidos en la tierra. Es lógico, la impaciencia crece entre las familias y los rescatistas están haciendo su máximo esfuerzo.

El gobierno los dejó solitos desde antes. Es cierto, la minería es una labor de riesgo y los que tienen la vocación de trabajar en minas lo saben y es conocido por sus seres queridos. Eso es una realidad, no obstante, eso no significa que no puedan darse las condiciones para procurarles seguridad. Tristemente, los mineros que trabajan en este tipo de pozos suelen trabajar sin medidas de seguridad y sin mapas y durante las excavaciones muchas veces se topan con las paredes de minas viejas que suelen estar llenas de agua, por eso son habituales estos accidentes.

