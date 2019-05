“La serie está abierta y tenemos que aprovechar”: Ambriz

Las complicaciones que al menos mostró la Fiera en la ida fueron las ausencias, el cuadro tendrá que mostrar por que fue el mejor del torneo ahora en su casa

Monterrey.- Al León no le queda de otra más que ‘apretar las tuercas’ en el regreso a casa; lo bueno para su entrenador, Ignacio Ambriz, es que en el juego ante Tigres su cuadro se plantó mejor que contra las Águilas del América en semifinales.

“Pienso que está abierto todavía, nos ganaron uno a cero y nos presionaron los primeros 30 minutos, pero Tigres hace un buen partido y en el segundo tiempo mejoramos bastante. La serie está abierta y ahora hay que ir a casa a hacer un partido de mucha concentración”, dijo Ambriz al término del partido.

Las complicaciones que al menos mostró la Fiera en la ida fueron las ausencias, puesto que a decir por Ambriz, esto le pesó; además, el cuadro felino deberá trabajar en controlar la esférica para poder ensayar el futbol que les caracterizó durante la campaña regular.

“Cuando teníamos la pelota queríamos atacar muy rápido, y la parte del equipo es tener la pelta, pero es entendible porque nos ganó la ansiedad- Me voy más con las sensaciones del segundo tiempo del partido”.

“No soy un tipo de sacar pretexto, pero no tengo cinco jugadores. Se fue Macías, Rubens está suspendido y tengo tres lesionados, me hubiese gustado tener al equipo completo para ver hasta dónde podía llegar”, comentó Ignacio Ambriz.

Para el retorno a casa el próximo domingo, Ignacio Ambriz planea tomar los mejores momentos que mostró su equipo la noche de ayer, pues a partir de ello, podrán remontar la ventaja que por ahora pertenece a Tigres; “Pareciera que no hemos perdido tanto en nuestro juego; rescato lo que hicimos a partir del minuto 30, que mejoramos. El segundo tiempo lo hicimos mucho mejor, y tuvimos un poco más la posesión de pelota. En la contra ellos son muy peligrosos, y creo que estamos con vida”, sentenció Ambriz.

Se rescataron los ‘principios’ y eso ilusiona

Los valores del juego de los Esmeraldas del León se pudieron retomar por momentos durante la noche de ayer, y eso, para los jugadores del equipo felino, se traduce en signos vitales.

A decir por Ángel Mena, el no anotar a pesar de tener algunas claves durante el primer compromiso ante Tigres, no es errar, sino parte del proceso de mejoría, dado que el equipo retomó bases que se hicieron visibles en el torneo regular.

“Este equipo no solamente tiene que atacar, sino que también tiene que defender. Hoy sí tuve una clara de gol y eso me deja tranquilo hoy, eso es parte del futbol y uno no siempre tiene la posibilidad de la contundencia”.

“Mantener el estilo de juego. Por momentos se mostró el juego. En nuestra casa será diferente y el ánimo lo tenemos que mostrar desde el primer minuto”, dijo Ángel Mena, que durante la liguilla de este Clausura 2019 no se ha hecho presente en la pizarra.

El equipo se tendrá que volcar al frente

Para Ramiro González, defensor del Club León, no hay de otra más que lanzarse al frente desde el primer minuto del próximo cotejo ante Tigres en León.

Según el central, con la ventaja de los universitarios, la Fiera tendrá algunos espacios que podrá aprovechar, y a partir de la posibilidad de marcar, se podrían abrir todas las condiciones necesarias para exponer su mejor versión futbolística.

“Tenemos que irnos desde el primer minuto a buscar el empate y cuando hagamos el primero se van a abrir mucho más. El orden, la concentración y no darnos por vencidos será lo que nos sirva”.

“Hemos retomado lo que nos llevó a estar acá. En el partido contra América no teníamos el juego que nos había traído”, dijo Ramiro González.

Finalmente, el jugador expresó la necesidad de tener entera a la mayor parte del cuadro; en el caso especial de Rubens Sambueza, se sabe a la interna que su presencia podría ser factor de cambio.

“Sabíamos que los primeros minutos ellos se nos iban a venir con todo. Durante el trascurso del partido nos fuimos acomodando y ahora el domingo tenemos que recuperar el juego. Sambueza es un jugador de mucha jerarquía que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y nos servirá mucho”, culminó Ramiro González.

