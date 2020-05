´La señora ‘Maggie’ está desesperada; la enfermedad es lo último que le preocupa

Jessica de la Cruz

León.- Entre las tierras áridas, techos de lámina, paredes de bolsas de plástico y un poco cubiertas con cartón que recubren la casa de la señora Margarita, quien vive con un presupuesto de 50 a 100 pesos al día. Maggie, como le llamaba su padre, sabe que existe la pandemia del Covid-19, pero le preocupante más la situación económica y educativa en su casa, que la enfermedad.

En San Juan de Abajo vive Maggie, es una mujer separada de su esposo, de complexión robusta, tez morena, y madre de tres hijos, entre ellos una niña de 7 años. Hace dos meses se quedó sin trabajo; antes de que se terminara la oferta laboral ganaba 500 pesos a la semana, es tejedora, trabajaba en el corte del calzado, pero no en una fábrica, sino a destajo.

Por problemas de la espalda y acumulación de grasa en el corazón no le ha sido tan fácil encontrar trabajo y ahora con la pandemia menos.

Como ella, está su hermano, quien es albañil y trabajaba en una obra, pero tuvieron que parar desde hace poco más de un mes, también por la pandemia que azota a la ciudad y al mundo. Quizás la semana entrante regresen a trabajar, pero no es nada alentador.

Ni para estudiar

Para Maggie al igual que se cuñada Olga, el problema con sus hijos que van a clases es preocupante. En el caso de la señora Maggie no sabe leer, no tiene celular con WhatsApp, que es el medio por donde le mandan las tareas a su hija que va en primero, así que le ayuda a estudiar con los libros de texto que tiene la niña, los que le dieron en la primaria, le enseña las vocales, los números, lo que ella sabe, porque no tiene de otra.

Con lágrimas en los ojos Maggie comentaba que su hija podría perder el ciclo escolar, porque si no entrega trabajos o tareas la van a reprobar.

“No sé qué está pasando con las tareas no sé nada de tareas. ¡Yo no tengo teléfono! ¿Cómo le hago para decirle de las tareas?”, contó Maggie con frustración.

Su cuñada Olga está en una situación similar, la diferencia es que ella sí tiene celular con WhatsApp, pero es un gasto extra, porque no tienen internet y le recarga 10 pesos el viernes y 10 pesos el lunes, ya que al inicio de semana reciben tareas y el viernes mandan los trabajos ya hechos.

Y sin agua…

Olga comentó que el problema del agua está difícil igual que cualquier época del año, pero la situación económica no ayuda en nada. Porque las pipas de agua con las que pasa el Municipio para regalar este líquido vital pasan cada 7 días, el problema, es que no han alcanzado agua gratis. Y el llenado de tinaco les cuesta 50 pesos, pero a veces con esos 50 a 100 pesos comen sus hijos y su esposo, el cual cuando sale a buscar trabajo, le tiene que lavar la ropa, por la contingencia sanitaria, pero fuera de eso no hay más cuidados, no hay información, nadie les ha dicho qué hacer o no hacer.

