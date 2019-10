‘La señora del portal’ sobrevive gracias a la buena voluntad de los salmantinos

Sin recordar si tiene familia, platica con quienes se detienen a escucharla, nadie sabe su nombre, sin embargo permanece en el mismo lugar, viviendo bajo los portales del Jardín Principal

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Sin recordar si tiene familia, platica con quienes se detienen a escucharla, nadie sabe su nombre, sin embargo permanece en el mismo lugar, viviendo bajo los portales del Jardín Principal, es una adulta mayor de aproximadamente 75 años, quien se niega a dejar su espacio a pesar de las inclemencias del tiempo.

Entre cartones que utiliza para dormir, cobijas, restos de comida, bolsas y ropa, permanece ‘la señora del portal’ como algunos le llaman, desde temprana hora se levanta y comienza a recoger sus cobijas para posteriormente sentarse en un bote donde permanece gran parte del día.

No recuerda su nombre y cuando platica no le gusta que la interrumpan, “si van a platicar no vean su aparato (refiriéndose al celular) porque me desconcentra”, menciona.

Tampoco permite muchos cuestionamientos, si se le pregunta si tiene familia, responde que no sabe, lo único que menciona es que Dios le permitió estar viva.

Algunas personas se detienen a dejarle comida, sandalias, o algún tipo de ropa para que no pase frío, principalmente por la madrugada, de vez en cuando le habla a los niños que pasan para saludar, los papás la ven con empatía.

De acuerdo a información de DIF municipal, la “señora del portal” ya ha sido reportada en distintas ocasiones, por lo que personal de CEMAIV y de la dirección de Adultos Mayores se ha acercado para ayudarla, sin embargo la adulta mayor ha mencionado que no requiere ningún tipo de apoyo.

“A la señora, de quien se sabe tiene familiares en Villagrán, se le ha ofrecido diferentes apoyos como trasladarla a un asilo para que tenga donde pernoctar y pueda asearse, llevarla a su vivienda o con su familia, atención médica, alimentos, pero no acepta ninguna ayuda”.

Por parte de la dirección de Atención Ciudadana del municipio se le ha proporcionado cobijas, comida, zapatos y ropa.

