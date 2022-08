LA SEMANA NEGRA Y LA INCOMPETENCIA DE TODOS

Las imágenes y las palabras son contundentes. La hermana de Juan Carlos Orozco, uno de los choferes asesinados mientras transcurrían las horas oscuras del martes 9 y miércoles 10 de agosto en una carretera federal en Guanajuato, se siente desconcertada porque ninguna autoridad federal o local le había dicho hasta la noche del jueves cómo fue que su hermano murió.

Ni siquiera la hora precisa, porque la empresa donde trabajaba le dijo que fue en la madrugada del miércoles. Y alguna autoridad le comentó que la notificación que tenían fue que era por la mañana.

Lo cierto es que su muerte no existe en la contabilidad oficial. Ni en la de la mañanera de Palacio Nacional donde salen juicios, evasivas y argumentos a borbotones para denostar y descalificar, pero muy pocos datos oficiales de los hechos que marcaron una entidad.

Tampoco en Guanajuato que (benditas competencias) se ampara en que las investigaciones le corresponden al gobierno federal. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y -para efectos prácticos- vocera de seguridad en la entidad, Sophia Huett asegura que no puede informar si la víctima formaba parte de los participantes o de las víctimas de los sucesos. Que, bla bla, bla… la Fiscalía informará en su momento.

El hecho contundente es que en el recuento de daños, los dos muertos que describen varios medios (entre ellos Correo que así lo hizo, desde el propio miércoles) no existen en la narrativa oficial.

Y si no aparecen en los momentos de los logros, menos cuando hay momentos oscuros. Ni el fiscal Carlos Zamarripa ni Álvar Cabeza de Vaca han dicho nada. Este último -que el mismo día de los hechos apareció muy sonriente en una foto con la secretaria federal Rosa Icela Rodríguez en una reunión de funcionarios en Acapulco- ofreció un discurso irrelevante en la clausura de un evento de seguridad en el Congreso local. De Zamarripa, ni sus luces.

Y mientras tanto, Sophia Huett, obligada por los hechos, tiene que aceptar algo que de otra forma no revelaría. La presencia de un grupo criminal de Jalisco en los 12 municipios del estado en donde se reportaron incendios, vandalismo o ataques.

En varios de ellos, las policías municipales están rebasadas o de plano no ofrecen resistencia. Por lo pronto, el Estado y la Federación se mostraron indefensos a las acciones orquestadas en unas horas. Los malos son menos, pero parecen mejor organizados. Poco o nada para documentar nuestro optimismo.

Sí. Hubo 11 detenidos. Pero desde el viernes circularon versiones fidedignas de que los tres aprehendidos de Irapuato habrían sido detenidos por violación al debido proceso. Y claro, nadie da la cara para desmentir o confirmar públicamente el dato.

En la Federación, el subsecretario Ricardo Mejía dice que en nuestro país no hay crimen sin castigo y en Guanajuato, que aquí el que la hace la paga.

Lo que vimos esta semana, lo que padecieron cientos de ciudadanos que tuvieron el infortunio de estar en el lugar menos indicado cuando se orquestaron esos ataques a la tranquilidad de la población, desmiente cualquier narrativa oficial. La de aquí y la de allá.

Ahí están los hechos. Un cartel que logró su cometido. Asustar, causar pánico y demostrar su poderío. Las autoridades quizá en algunas zonas de estado, les alcanza para reaccionar y detener a algunos presuntos responsables. En otras, no hay reacción.

La secretaria Sophia Huett dice que las autoridades no se explican porqué si la acción de la Sedena para detener a los capos se dio en Jalisco, la reacción más virulenta se da en Guanajuato. Grave confesión. Quizá lo dijo para salir al paso, pero la Fiscalía debe saber lo que otros intuimos. El líder de grupo debe ser alguien importante para la organización en Guanajuato.

Las autoridades deben tener al momento, la correlación de fuerzas de los grupos criminales en Guanajuato tras estos ataques. Es evidente que el grupo del vecino estado se ha fortalecido a la par que el de Santa Rosa de Lima se debilita, pero sigue haciendo daño en los municipios de la zona Laja-Bajío.

Y entonces, se demuestra la infinita vulnerabilidad ante el poderío del narco. Adiós a la prevención de actos como los que vimos en esta semana. Es imposible prevenir una acción orquestada de esa naturaleza. Nos queda la reacción y tampoco hay mucho que presumir en ese frente. Acción orquestada y sufrimiento y pánico de una parte de la población que ni siquiera tiene como “consuelo” la detención de algún capo de alto nivel, sí “influyentes”, dijo el presidente que por cierto no tuvo una sola expresión de cercanía con los ciudadanos que padecieron esos momentos.

Casi tenemos que agradecer que los criminales todavía no disparen indiscriminadamente contra la población civil y “solo” se concreten a incendiar inmuebles y vehículos mientras lanzan loas a sus jefes.

En unos días más nos van a decir que los homicidios dolosos siguen a la baja y que poco a poco se logra pacificar el país y el estado. Esta semana queda claro que cada vez menos, la cifra de homicidios dolosos que sigue siendo descomunal, es un indicativo del avance en la lucha contra el crimen organizado.

Si esa reacción tuvieron los malosos tras un operativo fallido contra un operador importante de su su organización criminal, qué nos espera cuando vayan por los de la más alta jerarquía. El país en llamas. De por sí.

Se fue la semana y no hubo novedades en Morena y su desorganizada elección. Se supone que este domingo sería la elección de los dirigentes estatales, entre ellos la de Guanajuato. Pero nada. El partido gobernante vuelve a demostrar que no tiene mucho más que ofrecer que un presidente que, pese a su personalidad y decisiones, mantiene un buen nivel de aprobación si tomamos en cuenta los avances de su partido en el país.

Un crecimiento electoral que no se debe a su gran organización y operación política.

Como partido, Morena es una caricatura. Pero mientras la aprobación acompañe al presidente, sus pleitos internos serán asunto colateral.

A UN AÑO DEL ADIÓS A EL ZAPOTILLLO

Transcurrió ya un año de aquel anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar en este sexenio la posibilidad de que Guanajuato reciba agua del acueducto El Zapotillo y que solo habría para la zona metropolitana de Guadalajara, pero en mucho menor volumen del decreto original.

Fue al estilo López Obrador. Con consulta a los pobladores de Temacapulín en un evento al que asistió buena parte de su gabinete.

Solo quedaría agua -dijo- para la gente que la necesita, ante los aplausos de quienes lo escuchaban.

“Por eso, que se los planteen, si ustedes dicen: no” y lo volvieron a interrumpir con un “no” generalizado.

“Si no se van a inundar las poblaciones pues ya no se debería de hablar de un problema político, si el agua se va a quedar en Jalisco ya no debería de haber un problema y por supuesto, si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la ciudad más importante del país, pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones y esto se reconoce y se agradece”, dijo.

Un mazazo para Guanajuato aunque tampoco inesperado. Una obra largamente proyectada en los anteriores sexenios que por grillas, desacuerdos y con miles de millones ya gastados, un manjar para la narrativa presidencial de “primero los pobres” y un cuestionamiento a los gobiernos anteriores que no supieron llevarlo a feliz término.

Debemos recordar que cuando arrancó el sexenio, el presidente dijo que si Guanajuato y Jalisco querían que se hiciera El Zapotillo, los dos gobernadores tenían que estar de acuerdo, algo que no se había logrado en varios sexenios.

Enrique Alfaro y Diego Sinhue lo hicieron. Por los mensajes que ambos daban a la opinión pública (hubo incluso un acuerdo de entendimiento signado en junio de 2019) quedaba la impresión de que iban en el mismo barco.

Pero hace un año quedó claro que la salida anunciada solo se acordó entre la Federación y Jalisco y que Guanajuato fue excluido. La sartén por el mango la tenía el gobierno federal que es el que planteó la alternativa y el gobernador de Jalisco la aceptó.

Golpe adicional del presidente a la rebeldía de ambos. Divide y vencerás, polariza y doblegarás. Alfaro se alejó de Diego Sinhue mientras pactaba con el presidente algo que ni siquiera lo hizo aparecer como vencedor, porque hace un año enfrentó la pena de ser abucheado por sus propios gobernados frente al presidente.

Y bueno, Diego Sinhue ya puede ponerle una velita de cumpleaños a la solicitud de reunión con el presidente para presentar el plan B de agua para Guanajuato. Un año. Si eso no es desdén, ya no sabemos qué lo sea.

