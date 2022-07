UNA MÁS. No es la primera vez que lo afirma ni será la última. Sophia Huett López, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no tira el arpa ni da lugar al pesimismo por lo menos en las declaraciones.

EL DEDO EN LA LLAGA. Que no le toca solo a las autoridades el combate al crimen organizado sino también a la sociedad y a los padres de familia de manera particular. Se refiere por supuesto a la corresponsabilidad de quienes venden y distribuyen la droga pero también de quienes la consumen.

LAS VÍCTIMAS INOCENTES. Y hay que abundar en la explicación de las causas que originan la violencia que baja, según las cifras oficiales pero que sigue golpeando y lacerando a la sociedad con este tipo de masacres, porque ya no es suficiente el argumento que sirvió por varios años de que “solo se mataban entre delincuentes”.

TRISTE REALIDAD. Sophia Huett revela que en Santa María de Cementos el objetivo del ataque eran 2 personas pero los disparos fueron indiscriminados porque el modus operandi se ha modificado. Ya no hay límites para los que matan a sueldo. Mujeres, niños. Las vidas de quienes forman el entorno familiar de quien se droga o vende estupefacientes ya no se respeta.

CON TODO. Lo que antes se denominaba víctimas colaterales que ahora son víctimas inocentes va en incremento y por eso la autoridad endurece el cuestionamiento a la corresponsabilidad de quien consume; de quienes saben quién distribuye y no denuncia; de los familiares que conocen las actividades de los que están en el camino del mal.

VIOLENCIA QUE SE PULVERIZA. La guerra de los grupos criminales por los territorios, la espiral de revanchas entre familias cuyos integrantes que ni la deben ni la temen se convierten en blancos inocentes de los malosos. Una guerra que ya no solo cobra víctimas entre los mandos medios y altos de un cartel en una plaza sino a quienes lo hacen en pequeña escala.

ÚNETE A LOS OPTIMISTAS. Hechos como esa masacre y reflexiones de la secretaria Huett que nos dejan ver que la cuesta es muy empinada y que a este paso, la erradicación de la violencia se ve lejana. Lo vamos a lograr pero nos vamos a tardar más, dice la funcionaria.

CONTRA LA PARED. Porque lo que llama Sophie Huett como el “cobijo social” no solo se da de manera voluntaria con quienes distribuyen y venden los estupefacientes sino quienes los consumen. Y el efecto triste más inmediato es el crecimiento de las víctimas inocentes o colaterales. Toda una paradoja que bajen los homicidios dolosos pero que aumenten los que ni la debían ni la temían.

LA DEL ESTRIBO…

No siempre es sencillo para el PAN en el Congreso local deshacerse de iniciativas de reforma que hace la oposición.

Ayer, la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local acordó que solicitará al Instituto Estatal Electoral información sobre los jóvenes con mayoría de edad, menores de 21 años, que quisieron participar en el proceso electoral 2021 para medir el impacto que tendría una eventual reforma para reducir la edad mínima para registrarse como candidato a un cargo en un cabildo.

En mesa de trabajo para analizar una iniciativa de la fracción del partido Verde que busca establecer el derecho a contender en los cargos de elección popular en los ayuntamientos para jóvenes mayores de 18 años y menores de 21, la panista Briseida Magdaleno (una de las jóvenes diputadas azules) pidió solicitar información a la autoridad electoral para tener un mejor sustento de la iniciativa.

En otras palabras, quieren saber si hubo demanda de candidaturas por parte de jóvenes en los partidos en Guanajuato para saber si es pertinente, elevar a rango de ley, ofrecerlas con la baja en la edad mínima.

la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal

Ver nota: Con 40 asesinatos en 3 días, Guanajuato pone a 13 ciudades como las más violentas

TOÑO SALVADOR: A 6 AÑOS DE LA ÚNICA RUDEZA DE SU GESTIÓN

“Los vimos en enero en la feria (de León), ahí viene el Cervantino y los vamos a volver a ver en las pachangas, necesitamos que se pongan a trabajar realmente, a hacer el trabajo para el que fue constituida la Gendarmería, de acercamiento, de cuidar las zonas turísticas. En un arranque fueron más de cinco mil elementos, si los dividimos entre los 32 estados, nos tocaría al menos de 180 y ¿dónde están?”.

Fue sin lugar a dudas, su declaración más memorable y ruda de toda su gestión como número 2 de Palacio de Gobierno.

En 2016, un día como hoy, el entonces secretario de Gobierno Antonio Salvador García López (segundo del sexenio de Miguel Márquez) tronaba contra la ausencia de presencia de fuerzas federales en Guanajuato en un momento en el que ya la violencia provocada por el crimen organizado comenzaba a poner al estado como uno de los focos de atención a nivel nacional.

Con esa declaración, García López rompía con la natural reserva que había mostrado el gobierno de Miguel Márquez frente al gobierno federal. Nunca antes se había dado un pronunciamiento de esa naturaleza.

“Yo quiero preguntar en dónde está la Gendarmería, probablemente acudió dos o tres veces Froylan Sánchez que era el encargado de la Gendarmería, pero no están, se les ha girado las invitaciones y no van. Nos están dejando solos”.

Fue el debut y la despedida para el secretario de Gobierno que no supo, no pudo ni quiso asumir el rol más decidido que le exigía el momento cuando ni de lejos la violencia adquiría el nivel que hoy se padece

A un sexenio de distancia, sin querer queriendo, el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares nos regala otra perla al responsabilizar directamente al gobierno federal de la violencia que se vive incluso en Guanajuato.

Y lo más absurdo. Mientras las autoridades de gobierno del estado reconocen la colaboración del gobierno federal y sus corporaciones diversas, López Mares truena contra la Guardia Nacional.

Declaraciones que simplemente nos llevan a referir el clásico, “no me defiendas compadre” que bien podría firmar el gobernador Diego Sinhue.

la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal

EL LUTO DE LA ALCALDESA ALEJANDRA GUTIÉRREZ

Nadie en redes sociales, ningún ciudadano leonés le habría reclamado a la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos si no se toma esa foto que posteó en redes sociales con las condolencias al pueblo japonés por la muerte del exprimer ministro de ese país, en la que aparece, vestida de negro tras firmar el libro de condolencias.

El domingo por la tarde, Gutiérrez Campos había expresado en un tuit, su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas de la masacre en Santa María de Cementos que ayer fueron en persona a Palacio Municipal a buscar una reunión con ella.

Pero las formas y el fondo que se desplegaron para hacer patente el duelo de la alcaldesa con el pueblo japonés lograron el efecto contrario que se pretendía con este mensaje.

El vestido de negro de la alcaldesa que uno que otro despistado creyó muy temprano que sí era por lo ocurrido en Santa María de Cementos pero sobre todo, la foto en la que aparece Gutiérrez Campos con cara de luto, solo exacerbó los cuestionamientos a la alcaldesa más por lo que no dijo que por lo que expresó. Fue como llamar sin necesidad a la polémica.

Desde luego que el pueblo japonés es merecedor de las condolencias por la trágica muerte de un político apreciado pero en León pocos le conocieron o sabían de su legado y su impacto en esta región.

El mensaje de Gutiérrez Campos destaca sobremanera el sentir y el gesto de quien se conduela. La sobreexpone. Pero además, el timing es lapidario.

La masacre de este fin de semana en León fue tema obligado este lunes del gobierno estatal que (en medio del jolgorio por el regreso del Rally) mandó a Sophia Huett a dar un posicionamiento sobre el tema. La propia presidencia municipal de León boletinó los datos del comparativo de homicidios dolosos del primer semestre de 2022 con respecto a 2021 que disminuyeron.

Un dato que pierde relevancia frente a lo ocurrido en Santa María de Cementos. Y no, no son los detractores de la alcaldesa. Son los usuarios de las redes los que le reclaman cuál es su mensaje para las víctimas de la delincuencia en la ciudad y no solo por las víctimas de los homicidios sino de los asaltos en vía pública o en su domicilio.

Un post innecesario que deja ver la obsesión por la imagen personal (lo que coloquialmente se denomina “cómo hacer que todo se trate de mi”) pero que además, hay que insistir, “llama” a la polémica sin ninguna razón.

¿Quién le habrá sugerido ese lance a Gutiérrez Campos que nada positivo abona a su imagen? Como diría el clásico: ¿pero qué necesidad?

la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal

Ver nota: ‘Mucho discurso, poca acción’, dice diputado a Ale Gutiérrez por sacrificios animales